Lange war es reichlich still um die Marke TVR. Auf verschiedene Besitzerwechsel folgten immer wieder neue Ankündigungen, aber eben keine neuen Autos. Mitte 2015 hatten sich die Briten wieder zu Wort gemeldet und das Comeback für 2017 angekündigt. Zudem hat der Sportwagenbauer konkrete Pläne für die neuen Modelle vorgelegt. Zur Weihnachtszeit 2015 hatten die Briten ein erstes Teaserbild an potentielle Kunden verschickt – dann zeigten sie ein weiteres Bild in einer anderen Lackierung und mit veränderten Felgen. Es zeigt einen Sportwagen mit Sidepipes und markanten Entlüftungskiemen in den Flanken. Das neue Bild wurde anlässlich der Bekanntmachung der neuen Produktionsstätte veröffentlicht. Die wir, ebenso wie das neue Aston Martin-Werk in St Anthan in Wales liegen, genauer in Ebbw Vale unweit von Newport. Schon der ehemalige TVR-Besitzer Nikolai Smolensky hatte über ein Werk in Wales nachgedacht. Die walisische Regierung wird in die TVR-Produktionsstätte investieren, schließlich werden in der Region Arbeitsplätze geschaffen. Schon jetzt sollen 400 Aufträge vorliegen, die die Produktion bis 2018 sicherstellen.

Das Design des neuen TVR stammt von Gordon Murray.

TVR setzt auf Cosworth-Power und Murray-Design

TVR-Besitzer Les Edgar, der sein Vermögen mit Computerspielen gemacht hat, hat sich für die Wiederauferstehung der von ihm 2013 übernommenen Sportwagenmarke TVR kompetente Partner ins Boot geholt. Das Design und das technische Konzept für die neuen Modelle soll der Ex-Formel 1-Designer Gordon Murray mit seinem Team beisteuern. Die Motorpower liefert Cosworth zu. Gesetzt ist ein Fünfliter-V8-Saugmotor mit Trockensumpfschmierung und rund 470 PS, dessen technische Basis vom Ford Mustang kommt, aber bei Cosworth umfangreich angepasst wird. Es bleibt beim Zweisitzer mit Frontmotor, 6-Gang-Handschaltung und Hinterradantrieb. Es bleibt auch beim traditionell geringen Elektronikeinsatz. Viel mehr als ein ABS soll es nicht an Bord der TVR-Modelle geben.

Unter dem Karosseriekleid aus Verbundmaterial setzen die rund 1.200 kg schweren TVR-Modelle auf einen stählernen Gitterrohrrahmen mit Einzelradaufhängungen. Hier soll das von Murray entwickelte iStream-Modulsystem – Stahlrohrrahmen in Kombination mit Composite-Sandwich-Modulen – zur Anwendung kommen. Wie das aussehen wird zeigt das jüngste Teaserbild.

Ester Einblick in die Technik.

Zum Marktstart soll vom neuen TVR eine Sonderserie mit Kohlefaserkarosserie aufgelegt werden, die Serienmodelle tragen hingegen ein Karosseriekleid aus GFK. Die hochwertigeren Bodypanels sollen aber nachrüstbar sein. In den kommenden zehn Jahren sollen insgesamt vier neue Modelle aufgelegt werden.

400 Bestellungen für den TVR Griffith

Für den ersten neuen TVR, der als Coupé und als Cabrio kommt, sollen schon rund 400 fixe Bestellungen vorliegen. Einem Teil der Käufer, die bereits 5.000 Pfund von den geschätzen 90.000 Pfund Endpreis angezahlt haben, wurde der neue TVR jetzt hinter verborgenen Türen präsentiert. Die Öffentlichkeit soll den neuen TVR erst im September 2017 zu Gesicht bekommen. Möglicherweise wird der neue TVR einen alten Namen tragen, denn die Briten haben sich kurz vor der Premiere die Modellbezeichnung Griffith schützen lassen, die früher schon zwei Modellgenerationen von TVR-Sportwagen getragen haben.