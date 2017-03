Die Autoindustrie hadert noch mit einer möglichen Nachrüstung von Euro 5-Dieseln auf Euro 6-Niveau. Technisch zu aufwändig, zu teuer oder schlicht nicht machbar heißt es. Abgasspezialist Twintec zeigt nun mit einem Prototypen, dass es doch geht.

Auf Basis einer für für Land- und Baumaschinen entwickelten Abgasnachbehandlung mit AdBlue-Einspritzung hat Twintec nun einen Prototyp für den Pkw-Einbau vorgestellt. Verbaut wurde der Prototyp in einem VW Passat TDI aus dem Baujahr 2014, der die Euro 5-Abgasnorm erfüllt.

Umrüstkosten liegen bei rund 1.500 Euro

Zentrales Element des Systems ist die neue Harnstoffeinspritzanlage. Vereinfacht besteht das BNOx SCR-System also aus einem Generator, welcher NH3 Gas direkt in den Abgasstrang eindosiert. Während bei werkseitig eingebauten Anlagen das Additiv direkt in die Auspuffanlage eingespritzt wird, nutzt Twintec einen im Motorraum verbauten elektrischen Generator der das Additiv in gasförmiges Ammoniak verwandelt, bevor es dem Abgas zugeführt wird. Damit reduziert Twintec die für die Schadstoffreduzierung notwendigen Temperaturen, denn der Generator erzeugt bereits ab Abgastemperaturen von 150 Grad Ammoniak, während herkömmliche AdBlue-Anlagen erst ab 220 Grad aktiv werden. Zudem kompensiert er eine motorferne Anordnung des SCR-Kats.

Nach Angaben von Twintec soll das BNOx-SCR-System die Stickoxide um 99 Prozent auf dem Prüfstand und um 94 Prozent unter realen Bedingungen auf der Straße reduzieren. Damit soll sogar sogar die ab 2020 gültige Euro-6d-Norm erreichbar sein. Die Kosten für eine Umrüstung sollen bei rund 1.500 Euro liegen. Eine mögliche staatliche Förderung ist derzeit nicht in Sicht, die Kosten würde damit komplett der Fahrzeughalter tragen.