Es ist schon indoktrinär, wie die E-Mobilität den Leuten eingehämmert wird. Nirgends ist zu lesen, welchen CO2-Ausstoß 1kW-Stunde bei unserem Strommix verursacht, von NOx einmal ganz abgesehen. Außerdem ist es falsch, so zu tun, als ob die Primärenergie aus den Kraftwerken zu 100% in Strom umgewandelt werden könnte. Nach dem Carnot-Kreisprozess lassen sich mit großem technischen Aufwand maximal 46% jeder Primärenergie in eine andere Energieform umwandeln, danach wäre es günstiger, das Benzin aus Erdöl im Auto zu verfahren, als aus dem Erdöl im Kraftwerk erst mal Strom zu machen und diesen dann wieder in Bewegungsenergie durch den E-Motor umzuwandeln.

Was auch konsequent verschwiegen wird, sind die riesigen Umweltzerstörungen zur Gewinnung der seltenen Erden und anderen Metallen wie LIthium, die zur Produktion der Akkus benötigt werden. Wenn schon mit Umwelt argumentiert wird, dann doch bitte mit der ganzen Bandbreite und nicht diese Rosinenpickerei. Deutschland kann aufgrund seiner Größe und Bevölkerungsdichte zu maximal 10% mit erneuerbaren Energien versorgt werden und tut sich wegen der vielen Bürgerinitiativen gegen Windräder, Speicherseen, Stromautobahnen usw. u heute schon ohne nennenswerte Anzahlen von E-Autos schwer damit. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass sich diese reflexartige Abwehrhaltung sobald ändern wird. Vor diesem Hintergrund und den horrenden Kosten für die notwendige Infrastruktur ist ein derart schneller Umstieg wohl kaum realistisch.