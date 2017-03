Verkehrssünden im Ausland

Autojahrer, die das Tempolimit in der Schweiz, den Niederlanden oder in Italien überreizen, kommt ihr Delikt teuer zu stehen. Allein eine Tempoüberschreitung um 20 km/h kostet bei den Eidgenossen und den Niederländern 165 Euro, in Italien sogar ab 170 Euro - je nach Tageszeit. 50 km/h zu viel auf dem Tacho bedeuten in Schottland schnell eine Strafe bis zu 2.890 Euro, Österreich verlangt bis zu 2.180 Euro und in der Schweiz werden bis zu 60 Tagessätze bezogen auf den Nettoverdienst fällig.

Handy am Steuer wird teuer

Wer die Finger nicht vom Handy lassen kann, muss zum Beispiel in Spanien oder Dänemark mit 200 Euro Strafe rechnen, ein Parkverstoß kostet in den Niederlanden ab 90 Euro, das Nichtanlegen des Sicherheitsgutes in Frankreich ab 135 Euro.

Alkoholfahrten kosten das Auto

Besonders schwere Folgen haben im Ausland Alkoholfahrten. Wer in Italien mit mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut erwischt wird, dessen Auto wird zwangsenteignet, in Dänemark passiert dies ab 2,0 Promille und kostet bis zu einem Monatsnettoverdienst. Achtung: Für Fahranfäger gelten im europäischen Ausland andere Priomillegrenzen und deutlich schärfe Strafen (siehe Tabelle 2).

Alle Bußgelder für Verkehrsvergehen im Ausland finden Sie in unserer Tabelle:

Land Alkohol am Steuer 20 km/h (über 50 km/H) zu schnell Rotlichtverstoß Parkverstoß Handy am Steuer Belgien ab 170 ab 100 (ab 300) ab 165 ab 55 ab 110 Bosnien-Herzegowina ab 200 ab 50 (ab 200) ab 250 25 ab 50 Bulgarien ab 255 ab 25 (ab120) ab 50 ab 5 25 Dänemark bis 1 Nettomonatsverdienst ab 135 (ab 300) 270 ab 70 200 Estland ab 400 bis 120 (bis 800) bis 800 ab 40 bis 400 Finnland ab 15 Tagessätze 200 (ab 14 Tagessätze) ab 10 Tagessätze 20 - 80 100 Frankreich ab 135 ab 135 (1500) ab 135 ab 15 ab 135 Griechenland ab 80 ab 100 (ab 350) ab 350 ab 40 100 GB bis 5.710 ab 110 (bis 2.890) bis 1.140 ab 45 ab 230 Irland ab 200 ab 80 (ab 80) ab 80 ab 40 ab 60 Island ab 590 ab 100 (ab 400) 125 ab 21 40 Italien ab 530 ab 170 (ab 530) ab 170 ab 40 ab 160 Kroatien ab 95 ab 65 (ab400) ab 270 ab 40 ab 65 Lettland ab 210 ab 20 (ab 240) ab 30 ab 30 15 Litauen ab 290 ab 10 (ab 450) ab 115 ab 20 ab 85 Luxemburg ab 145 ab 50 (ab 145) 145 ab 25 75 Malta ab 1.200 ab 70 (ab 70) ab 60 ab 25 ab 25 Mazedonien ab 225 ab 20 (ab 300) ab 300 ab 45 45 Montenegro ab 70 ab 40 (ab 70) ab 70 ab 60 ab 60 Niederlande ab 325 ab 165 (ab 660) 230 ab 90 230 Norwegen ab 550 ab 395 (ab 900) 570 ab 80 140 Österreich ab 300 ab 30 (bis 2.180) ab 70 ab 20 ab 50 Polen ab 145 ab 25 (ab 120) ab 60 ab 25 ab 50 Portugal ab 250 ab 60 (ab 120) ab 120 ab 30 ab 120 Rumänien ab 210 ab 45 (ab 210) ab 90 ab 45 ab 90 Schweden ab 40 Tagessätze ab 250 (ab 420) ab 260 ab 20 160 Schweiz ab 550 ab 165 (ab 60 Tagessätze) 230 ab 35 90 Serbien ab 40 ab 25 (ab 50) ab 120 ab 50 ab 40 Slowakei ab 200 ab 35 (ab 350) ab 100 ab 30 ab 50 Slowenien ab 300 ab 80 (ab 500) 300 ab 40 120 Spanien ab 500 ab 100 (ab 600) ab 200 bis 200 ab 200 Tschechien ab 100 ab 40 (ab 190) ab 100 ab 40 ab 55 Türkei ab 180 ab 40 (ab 60) ab 40 ab 20 ab 20 Ungarn bis 965 bis 95 (ab 190) bis 320 bis 320 bis 95 Zypern ab 100 ab 35 (ab 85) ab 85 85 85 Deutschland ab 500 bis 35 (ab 240) 90 - 320 10 - 70 60 Quelle: ADAC

Autofahrer, die in der EU ein Verkehrsvergehen begehen erhalten inzwischen relativ schnell einen Bescheid ins Heimatland. Nicht bezahlte Strafen werden ab einer Bagatellgrenze von 70 Euro (Österreich ab 25 Euro) in Deutschland vollstreckt. Übrigens: Wer an Ort und Stelle zahlt, erhält zum Beispiel in Italien, Frankreich oder Spanien einen Rabatt auf sein Bußgeld.