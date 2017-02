Andreas Of

Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr wieder Geld verdient. Vor Steuern betrug der Gewinn 7,3 Milliarden Euro, nach Steuern 5,4 Milliarden Euro. Der Autokonzern ist damit trotz hoher Rückstellungen wegen des Dieselskandals zurück in der Gewinnzone. Im Jahr 2015 hatte die Volkswagen AG 1,36 Milliarden Euro Verlust gemacht. Sondereinflüsse in Höhe von 16,9 Milliarden Euro hatten das Ergebnis belastet – zum größten Teil Rückstellungen wegen des Diesel-Skandals. Im vergangenen Jahr verursachte der Diesel-Skandal Rückstellungen in Höhe von 6,4 Milliarden Euro.

Umsatz steigt auf 217 Milliarden Euro

Der Konzernumsatz stieg um vier auf 217,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen und Steuern beträgt 14,6 Milliarden Euro. Die daraus errechnete Rendite liegt mit 6,7 Prozent um sieben Zehntel höher als im Vorjahr. Die Netto-Liquidität gibt Volkswagen mit 27,2 Milliarden Euro an. Im Vorjahr waren 24,5 Milliarden Euro in der Kasse. Investiert wurden 15,9 Milliarden Euro, das sind 6,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

2,00 Euro Dividende je VW-Aktie

Der Hauptversammlung soll eine Dividende von 2,00 Euro je Stamm- und 2,06 je Vorzugsaktie vorgeschlagen werden.

Mit einer mindestens ebenso großen Spannung wie das Ergebnis von Volkswagen wurde am Freitag ein Statement zur Aufsichtsratssitzung der Volkswagen AG erwartet; VW-Markenchef Herbert Diess gilt als umstritten und angeschlagen, Audi-Chef Rupert Stadler steht unter dem Verdacht, früher als bisher gedacht von Abgasmanipulationen bei Audi erfahren zu haben.

Müller: Diess und Stadler arbeiten exzellent

Der Nachrichtenagentur Reuters sagte VW-Konzernchef Matthias Müller am Freitag, dass der Aufsichtsrat während seiner Sitzung weder über Diess noch über Stadler gesprochen habe. Beide Kollegen würden exzellente Arbeit leisten, so Müller laut Reuters gegenüber Journalisten.