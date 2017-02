Volvo wird bis 2019 seine Modellpalette komplett überarbeitet haben. Wir zeigen Ihnen, welche Volvo-Neuheiten wie Volvo XC40, V60 oder die neuen Elektroautos in Zukunft auf Sie warten.

Nach dem Volvo die 90er-Baureihe komplett präsentiert hat, streben die Schweden nun nach unten. Mit einer straffen Plattformstrategie und Elektro-Antrieben werden sie innerhalb kürzester Zeit ihre Baureihen up to date haben.

So flexibel ist die neue Volvo-Plattform für XC40 & Co. 1:34 Min.

Foto: Christian Schulte 2018 kommt der Volvo XC40 auf den Markt.

Volvo XC40, V40 und S40 – 2018

Die kleinste Baureihe der Schweden erhält die neue CMA-Plattform (Compact Modular Architecture). Auch die CMA-Plattform ist in Höhe, Breite und Länge skalierbar, lediglich ein kleiner Bereich zwischen vorderer Radnabe und Lenkgetriebe ist fix. Motorenseitig kommen Drei- und Vierzylinder zum Einsatz, außerdem gibt es einen Hybrid-Antriebsstrang in der T5-Topversion. Sie setzt auf einen 50-kW-E-Motor und ist kombiniert mit einem 180 PS starken 1,5-Liter-Dreizylinder-Turbo-Benziner. Die Reichweite der 9,7 kWh-Batterie soll 50 Kilometer betragen. Die Motorkraft wird per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe nur auf die Vorderräder geleitet. Bei den Infotainment-, Klimaanlagen- und Sicherheitssystemen bedienen sich Volvo XC40, Volvo S40 und Volvo V40 bei den größeren Schwestermodellen der 90er- und 60er-Baureihen.

Foto: Christian Schulte Die 60er-Baureihe schließt die Erneuerung aller drei Volvo-Baureihen 2018 ab. Hier istd er Volvo S60 zu sehen.

Volvo XC60, V60 und S60 – 2018

Alle drei Modelle basieren auf der gleichen Scalable Product Architectur-Plattform (SPA) wie die großen Brüder XC90, V90 und S90. Bei dieser Plattform mit quer eingebauten Motoren bleibt der Vorderbau immer gleich, während sich die äußeren Abmessungen variieren lassen. Allerdings übernehmen der SUV XC60, der Kombi V90 und die Limousine S60 auch das Hybrid-Modul der kompakten 40er-Baureihe. Dadurch stehen es in der Mittelklasse-Baureihe zwei Hybrid-Antriebe zu Wahl: Einen Dreizylinder-Benziner und Frontantrieb sowie Vierzylinder-Verbrenner und E-Motor im Heck, wodurch gleichzeitig ein Allradantrieb möglich ist.

Foto: Volvo Die Hybrid-Modelle von Volvo: Die T8-Version auf der SPA-Plattform erlaubt Allradantrieb. Die T5-Version auf dem CMA-Plattform nur Vorderradantrieb. ab 2019 sollen alle Modelle der drei Baureihen auch als reine E-Autos angeboten werden.

Volvo Elektro-Modelle – ab 2019

Das erste reine Elektroauto baut auf der SPA-Plattform auf, wird in der Größe eines 60er-Modells ausfallen und soll eine eigenständige Optik erhalten, um das Elektroauto von den konventionell angetriebenen Modellen zu unterscheiden. Schon jetzt ist klar: Volvos E-Auto erhält ein skalierbares Batteriepack mit einer Kapazität von bis zu 100 kWh. Diese könnte eine Reichweite von 350 Kilometern erlauben. Im weiteren Verlauf plant Volvo noch ein kleineres Elektroauto, das sich in der Größe an der 40er-Baureihe (CMA-Platform) orientieren. Sie sollen sowohl Front- aber auch Allradantreb bieten und über Schnellladefunktionen verfügen.