Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln“, sagte der Vorstandsvorsitzende Hakan Samuelsson der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Den erst 2013 eingeführten neuen Diesel wollen die Schwedenaber noch weiterentwickeln und an den künftigen Abgasgrenzwert Euro 6c anpassen, doch danach werde der finanzielle Aufwand für eine Neukonstruktion zu hoch. Die aktuelle Motorengeneration wird aus jetziger Sicht noch bis etwa ins Jahr 2023 im Angebot bleiben.

Sein Heil sieht Volvo Volvo stattdessen in der Elektrifizierung der gesamten Modellpalette. Dabei geht es um sanfte elektrische Unterstützung des Benziners per 48-Volt-Bordnetz, um Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge. Ein erstes rein elektrisches Auto will Volvo im Jahr 2019 auf den Markt bringen.