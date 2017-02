Premiere hat der neuen Volvo XC60 in Genf. Doch schon jetzt zeigt ein erstes Bild die Front des SUV. In der Galerie zeigen wir außerdem Erlkönige des neuen Modells.

Auch nach dem Launch des Volvo XC90 ist der XC60 hierzulande der Bestseller im Programm. Damit er an diesen Erfolg anknüpfen kann, wird der nue Volvo XC60, der für 2017 erwartet wird, viel von seinem größeren Bruder übernehmen.

Foto: Stefan Baldauf Der aktuelle Volvo XC60 hat schon fast 8 Jahre auf dem Buckel, jetzt dreht der Nachfolger schwer getarnt seine Testrunden.

Volvo XC60 auch mit Dreizylindern

Das fängt schon bei der Plattform an. Wie beim XC90 baut auch der XC60 auf der SPA (Scalable Product Architecture) auf. Damit stehen dem kleineren XC60 alle Technik- und Antriebsoptionen des XC90 offen. Für den XC60 bedeutet das aufgeladene Vierzylinderaggregate plus aufgeladene Dreizylinder – als Benziner. Die Dreizylinder mit 1,5 Liter Hubraum leisten zwischen 105 und 180 PS, die Zweiliter-Vierzylinder könnten bis zu 320 PS an den Start bringen. Dazu dürfte es eine Benzin-Hybrid-Variante geben. Die Kraftübertragung wird von einer Achtgangautomatik übernommen, dazu werden Front- und Allradantrieb kombiniert.

Foto: Stefan Baldauf 2017 bringen die Schweden eine neue Generation an den Start (Bild). Der aktuelle XC60 wird im belgischen Gent gebaut und basiert noch auf einer Ford-Mondeo-Plattform.

Natürlich wird Volvo auch versuchen, mit dem XC60 in Sachen Sicherheitsaustattung Maßstäbe setzen, und den Wagen möglicherweise ähnlich umfangreich bestücken, wie den XC90. Auch das Cockpit wird weitgehend vom XC90 übernommen, weshalb ein großer Tablet-PC die Steuerung der Connectivity- und Assistenz-Funktionen übernimmt und die meisten klassischen Schalter überflüssig macht. Die Kombination aus weichem Leder, offenporigem Holz und Alu-Elementen soll für skandinavische Behaglichkeit ohne aufgesetztes Protzgehabe sorgen.