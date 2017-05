Ab Sommer 2017 bietet Volvo-Werkstuner Polestarfür die T6- und D5-Modelle des XC60 Leistungskits von bis zu 14 PS an.

Der per Turbo und Kompressor aufgeladene T6 im Volvo XC60 entwickelt nach der Polestar-Optimierung 334 PS und ein maximales Drehmoment von 440 Nm statt 400 Nm, ein Plus von 14 PS und 40 Nm. Die Leistung des D5 Dieselmotor klettert auf 240 PS bei 500 Nm Drehmoment (vorher 480 Nm), ein Plus von 5 PS und 20 Nm.

Power-Kits ab 1.199 Euro

Die Softwareupdates erhöhen dabei nicht nur Leistung und Drehmoment der Vierzylinder-Motoren, sondern auch das Ansprechverhalten und die Getriebe-Abstimmung.

Die Leistungsoptimierungen sind ab August 2017 zu haben. Wahlweise können die Leistungskits ab Werk gleich mitbestellt, oder beim Händler nachgerüstet werden. Die Kosten betragen 1.199 Euro plus Einbaukosten und Eintragung.