Das Vorjahresrennen gipfelte in einem hochspannenden Finale. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussrunde. Das muss man sich nochmals auf der Zunge zergehen lassen: ein 24h-Rennen, dessen Ausgang erst nach Ablauf der Zeit bestimmt wird. Damals hatte sich Maro Engel im Mercedes-AMG GT3 von Black Falcon gegen Christian Hohenadel im AMG GT3 von HTP Motorsport durchgesetzt. Die Verlierer blieben später der Pressekonferenz fern, was die Mercedes-Feierlichkeiten aber kaum störte.

BMW mit sechs werksunterstützten M6 GT3

Die Marke mit dem Stern feierte einen Vierfachsieg mit dem knappsten Zieleinlauf der Geschichte: Die ersten zwei Autos trennten nur 5,697 Sekunden. Die Fans hoffen, dass die 45. Auflage des 24h-Rennens Nürburgring ähnlich spannend verläuft. Und dass sich diesmal mehrere Marken am Kampf um den ganz großen Erfolg beteiligen. Der bisherige Saisonverlauf jedenfalls frohlockt: Die ersten zwei Läufe der VLN gingen an Porsche und Manthey Racing. Das 24h-Qualirennen gewann Audi. Mit Phoenix Racing vor WRT. Die Pole-Position hatte sich Mercedes gesichert (HTP Motorsport). Und Glickenhaus führte die Generalprobe über sechs Stunden bis kurz vor Schluss an, ehe ein Bremsdefekt den Außenseiter stoppte.

Die großen Hersteller fahren wieder groß auf. Nach dem Motto: Je mehr Autos wir in das Langstreckenrennen schicken, das im Sprinttempo ausgefahren wird, desto besser stehen unsere Chancen. BMW werksunterstützt gleich drei Teams und beruft fünf Fahrer aus dem aktuellen DTM-Kader ein. Schubert, Rowe und Schnitzer schicken jeweils zwei Autos in das 24h-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. Einer der BMW M6 GT3 erhält ein historisches Design. Den M6 mit der Startnummer 43 lackiert Rückkehrer Schnitzer um Teamchef Charly Lamm ähnlich dem BMW M3 E30 von 1989, mit dem die Kundenmannschaft den ersten von insgesamt fünf Gesamtsiegen feierte. BMW ist mit insgesamt 19 Erfolgen der bestdekorierte Hersteller beim 24h-Rennen am Nürburgring.

24h-Rennen mit großem Rahmenprogramm

Es folgt Porsche mit 11 Siegen. Offiziell gibt es aus Zuffenhausen und Weissach keine waschechte Werksunterstützung. Jedoch technische Unterstützung sowie schlagkräftige und schnelle Fahrer. Vor allem zwei Porsche 911 GT3 R sind bestens besetzt. Die Nummer 911 von Manthey Racing und die Nummer 44 von Falken Motorsports. Audi bestückt seinen Fahrerkader mit sechs Piloten, die bereits einen Gesamtsieg im Lebenslauf stehen haben. Die Marke mit den vier Ringen konzentriert ihre volle Aufmerksamkeit in den jeweils zwei R8 LMS von Audi Sport Team Land und Audi Sport Team WRT. Auch Mercedes lässt sich nicht lumpen. Mit fünf werksunterstützten AMG GT3 gilt es schließlich, das Vorjahresergebnis zu wiederholen.

Mieses Wetter stoppte im Vorjahr den Rennbetrieb für lange Zeit.

Über 200.000 Fans dürften am letzten Mai-Wochenende (25. bis 28. Mai) in die Eifel pilgern, um zu festen und nebenbei Motorsport zu genießen und zu leben. Sie werden auch ein Auge auf die Bentley Continental GT3, Nissan GT-R Nismo GT3 und Lexus RC-F GT3 werfen. Aber auch auf die Rennwagen in den kleineren und seriennahen Klassen. Das Rahmenprogramm sieht die Tourenwagen-Renner der WTCC und ETCC sowie die RCN, den Audi Sport TT Cup sowie das 24h Classic Rennen mit alten Rennwagenlegenden vor. Wie immer stimmen die Adenauer Racing Days auf die heißen Tage an der Nordschleife ein. Drift-Fans sollen nicht zu kurz kommen. Auf sie wartet traditionell die Falken Drift Show. Und vielleicht wieder das typische Eifel-Wetter. Sie erinnern sich sicher noch an das letzte Jahr, als Hagel fast dutzende Rennwagen in Schnecken verwandelte, die den Anstieg zum Adenauer Forst hoch krochen.

Das Event-Ticket (Donnerstag bis Sonntag) kostet 64 Euro im Vorverkauf (69 Euro Tageskasse). Für das Wochenend-Ticket müssen Fans 57 Euro (62 Euro Tageskasse) bezahlen. Für jeden der einzelnen Tage bietet der Veranstalter auch Tageseintrittskarten an.

In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die Highlights aus dem Vorjahr. Unter listen wir Ihnen die Teambesetzungen der großen Hersteller auf.

BMW Team Schnitzer:

1. Auto: Marco Wittmann, Tom Blomqvist, Martin Tomczyk, Augusto Farfus.

2. Auto: Augusto Farfus, Alex Lynn, António Félix da Costa, Timo Scheider.

Rowe Racing (BMW):

1. Auto: Maxime Martin, Philipp Eng, Marc Basseng, Alexander Sims.

2. Auto: Alexander Sims, Richard Westbrook, Markus Palttala, Nick Catsburg

Schubert Motorsport (BMW):

1. Auto: John Edwards, Jens Klingmann, Tom Onslow-Cole, Jörg Müller.

2. Auto: Jörg Müller, Kuno Wittmer, Bruno Spengler, Jesse Krohn

+ Falken Motorsports und Walkenhorst Motorsport mit weiteren M6 GT3

Audi Sport Team Land:

1. Auto: Christopher Haase, Pierre Kaffer, Christopher Mies, Connor De Phillippi.

2. Auto: Kelvin van der Linde, Christopher Mies, Connor De Phillippi, Markus Winkelhock

Audi Sport Team WRT:

1. Auto: Marcel Fässler, Robin Frijns, Nico Müller, René Rast.

2. Auto: Nico Müller, René Rast, Frank Stippler, Frédéric Vervisch

Mercedes-AMG Team Black Falcon:

1. Auto: Yelmer Buurman, Adam Christodoulou, Maro Engel, Manuel Metzger

2. Auto: Maro Engel, Thomas Jäger, Dirk Müller, Jan Seyffarth

Mercedes-AMG Team HTP Motorsport:

1. Auto: Dominik Baumann, Maximilian Buhk, Edoardo Mortara, Edward Sandström

2. Auto: Nico Bastian, Dominik Baumann, Christian Hohenadel, Stefan Mücke

HARIBO Racing Team Mercedes-AMG:

Uwe Alzen, Lance David Arnold, Maximilian Götz, Renger van der Zande

+ Black Falcon, HTP Motorsport und Landgraf mit weiteren AMG GT3

Porsche Manthey Racing:

1. Auto: Romain Dumas, Richard Lietz, Frédéric Makowiecki, Patrick Pilet* (Werksfahrer)

2. Auto: Matteo Cairoli, Mathieu Jaminet Otto Klohs, Robert Renauer**

3. Auto: Sven Müller, Hari Proczyk, Reinhold Renger, S. Smith**

Falken Motorsports:

1. Auto: Jörg Bergmeister, Martin Ragginger, Laurens Vanthoor, Dirk Werner * (Werksfahrer)

Frikadelli Racing Team:

1. Auto: Klaus Abbelen, Sabine Schmitz, Andreas Ziegler**

2. Auto: Klaus Bachler, Michael Christensen, Lucas Luhr, Norbert Siedler*

* Pro-Wertung, ** Amateurwertung