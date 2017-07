AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. Hier finden Sie mehr Infos!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was genau ist eigentlich ein Rückruf? Bislang assoziieren wir damit betriebs- oder sicherheitsrelevante Mängel an unseren Autos, deren Behebung keinen Aufschub duldet und die vom Kraftfahrt-Bundesamt überwacht wird. Doch als Folge der Abgasthematik und verschärfter Luftreinhaltemaßnahmen geistert der Begriff dieser Tage öfter durch die Medien, auch wenn es sich dabei meist nicht um Rückrufe handelt. Hersteller wie Audi, BMW und zuletzt Mercedes gehen mit sogenannten „freiwilligen Serviceaktionen“ in die Offensive, die sie explizit nicht als Schuld- eingeständnis verstanden wissen wollen, sondern als eine Art Umweltinitiative.

Der Hintergrund ist klar: Um drohende Fahrverbote oder andere Zwangsmaßnahmen möglichst lange aufzuschieben oder ganz abzuwenden, werden Motoren und Abgasreinigung zumindest softwareseitig in Richtung Emissionsverhalten optimiert. An sich ein löbliches Konzept – zumindest dann, wenn den Kunden daraus keine Nachteile entstehen, Stichwort: Mehrverbrauch oder Versottung. Denn wenn das Problem nur verlagert wird und in einigen Jahren aufgrund möglicher Folgeschäden doch wieder ein „echter“ Rückruf droht, bleibt der Dieselfahrer der Dumme.

Ihr Stefan Cerchez

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 16/2017

Nachrichten

AUTO aktuell: Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelthema: Alle neuen Einsteiger-SUV bis 2019 zu Basispreisen ab rund 16.000 Euro

Am Start: Hyundai i30 Kombi – Konkurrenz für den Variant

Am Start: Hyundai i30 Fastback – coupéartige Viertürer

Am Start: Range Rover Velar – neues Modell der Briten

Am Start: Peugeot 308 GTi – so fährt der aufgefrischte GTi

Am Start: Toyota Yaris GRMN – neuer Performance-Mini

Am Start: Mercedes X-Klasse – Pickup mit Stern

Tests

Vergleichstest: Opel Insignia Grand Sport 2.0 D gegen Skoda Superb 2.0 TDI

Top-Test: Dacia Duster dCi 110 EDC – Wie gut ist der erste Dacia mit Automatikgetriebe? Plus Kaufberatung

Vergleichstest: Kia Rio 1.0 T-GDI gegen Nissan Micra 0.9 IG-T, Skoda Fabia 1.2 TSI und Suzuki Swift 1.2 Dualjet. Dazu fünf Alternativen

Test: VW Arteon 2.0 TSI 4Motion – Ersatz für CC und Phaeton

Test: Land Rover Discovery SD4 – auch gut für die Straße?

Test: Mini Countryman Cooper S E – erster Plug-in der Marke

Wissen Tanken

Marktbericht – Pkw-Zulassungen im Juni plus Halbjahresbilanz

Audi A8 – Bedienkonzept und Assistenzsysteme des Neuen

Continental – Neue Technologien für den Dieselmotor

Markenlexikon – Dacia

Bestseller in Deutschland – Die 15 beliebtesten Neuwagen im Check mit Empfehlungen zu Motoren, Ausstattungen und der idealen Variante

Extra Fahranfänger

Gebrauchtwagen – Sechs empfehlenswerte Modelle für Fahranfänger – ab 3.000 Euro aus erster Hand

Alternative Mobilität – So wichtig ist das Smartphone bei der Mobilität ohne eigenes Auto

Unterhaltskosten – Wegen der hohen Versicherungsbeiträge kann Leasing für Fahranfänger günstiger sein als der Kauf

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: So gut ist der Mini (2006-2014)

Reise

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Deutschen Sielroute

Reportage

Abschied: Lancia zieht sich vom deutschen Markt zurück

Selbstversuch – Herumtoben mit dem Buggy Criog

Alle Autos im neuen Heft von AUTOStraßenverkehr 16/2017