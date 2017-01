AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. HIER mehr erfahren!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zu Beginn des neuen Jahres blickt die Autowelt in die USA. Dies nicht nur, weil in der nächsten Woche dort ein neuer Präsident vereidigt wird, sondern auch, weil im Januar zwei für die Branche bedeutende Messen dort stattfinden: zum einen die North American International Auto Show in Detroit, die traditionell das Autojahr mit den ersten Studien und Premieren einläutet, zum anderen die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, wo in den letzten Jahren verstärkt auch Autohersteller und -zulieferer ihre Innovationen präsentieren.

Dieser Trend bedeutet zwar noch nicht das Ende der althergebrachten Traditionsmessen, macht aber deutlich, dass viele der nächsten Innovationsschritte im Automobilbau auf neuer Hard- und Software basieren.

Dabei muss es nicht einmal gleich das viel diskutierte automatisierte Fahren sein, das die Entwickler bei Sensorik, Auswertung und Steuerung noch vor große Herausforderungen stellt. Die Elektronik erschließt sich auch im Kleinen Teilbereiche neu, wie beispielsweise Instrumentierung, Fahrwerks- oder aktuell die Lichttechnik.

AUTOStraßenverkehr wird diese Entwicklungen auch 2017 für Sie aufmerksam begleiten.

Viel Vergnügen bei der Lektüre,

Ihr Stefan Cerchez

Alle neuen VW: Vom Arteon bis zum Polo – das kommt bis 2018. Mit ersten Fahreindrücken von einer Erprobungstour mit Vorserienautos des Arteon, Tiguan Allspace und Up GTI

Dacia Duster dCi 110 EDC – So fährt sich der erste Dacia mit vollwertigem Automatikgetriebe

Mini Clubman John Cooper Works – erste Fahrt mit der stärksten Version des großen Mini

Vergleichstest: Skoda Kodiaq 2.0 TDI gegen VW Tiguan 2.0 TDI. Mit Kaufberatung: Was sind die wichtigsten Unterschiede bei Motoren und Antrieb sowie Ausstattungslinien und Extras?

Top-Test: Citroën C3 BlueHDi 100 – mit Kurz-Kaufberatung und Ausstattungsübersicht

Vergleichstest: Citroën C4 Picasso BlueHDi 120, Renault Scénic dCi 130, VW Touran 2.0 TDI. Dazu: die Varianten mit Benzinmotor und vier attraktive Alternativen

Vergleichstest: Citroën C4 Cactus BlueHDi 100, Dacia Sandero dCi 90

Test: Infiniti QX30 AWD – Q30 im Offroad-Dress

Test: Seat Leon ST 2.0 TDI FR – aufgefrischter Diesel-Kombi

Test: Mercedes E 200 T – Basisantrieb im Edel-Transporter

Der bessere Kauf: Subaru Forester oder Outback?

Multibeam-LED-Scheinwerfer von Mercedes: Ausblick auf die Zukunft des LED-Licht

Selbst gemacht: Ladekantenschutz anbringen

Tipps zum Spritsparen: So sinkt der Verbrauch im Winter

Änderungen 2017: Die neun wichtigsten Änderungen im Straßenverkehr im neuen Jahr

Kaufreportage: Winterauto für 1.200 Euro

Kaufberatung: Teilzeit-Stromer aus zweiter Hand?

Steckbrief: Audi A6 (seit 2011)

Fahr mal hin: Unterwegs in der Pfalz

Opel-Werk Eisenach: AUTO hat sich die aufwendige Produktion des Opel Adam vor Ort angeschaut

Volvo Iron Knight: Selbstversuch mit 2.400 PS

Ansichtssache: Über die Zukunft des Dieselmotors im Pkw

Leserforum: Briefe und Anfragen

AUTO-Rätsel Gewinn: Softshell-Jacke von Bilstein

Automarkt Kleinanzeigen

