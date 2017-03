AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. HIER mehr erfahren!

in diesen Tagen richten sich die Blicke der Auto-Welt nach Genf. Der dortige Automobilsalon eröffnet traditionell den Neuheiten-Reigen in Europa. Und doch werden auch in diesem Jahr die neuen Modelle ein Stück weit in den Hintergrund rücken. War es im vergangenen Jahr noch der VW-Abgas-Skandal, der die Gemüter erhitzte und für Gesprächsstoff an allen Ständen sorgte, ist nun das Schicksal der Marke Opel eines der vorherrschenden Themen am Lac Léman. Dabei hätten die Rüsselsheimer auch ohne die leidige Übernahmediskussion einiges vorzuweisen; denn mit Insignia, Crossland X, Grandland X und Ampera-e starten in diesem Jahr gleich vier wichtige, komplett neue Baureihen.

Auch viele andere Marken zeigen in Genf bedeutende Premieren. Wir haben dies zum Anlass genommen, Ihnen in unserer Titelgeschichte 13 Modelle – unter anderem von Ford, Mazda, Mercedes, Volvo und auch Opel – ausführlich vorzustellen und sie mit ihrem jeweiligen Vorgänger zu vergleichen. Um es vorwegzunehmen: So manches aktuelle Modell erweist sich auch kurz vor seiner Ablösung durchaus noch als Kauftipp.

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 07/2017

AUTO Aktuell

Neues rund ums Auto

Neuheiten

Titelgeschichte: Kaufen oder warten? Wir checken 13 neue Modelle im Vergleich mit ihren Vorgängern

Alfa Romeo Stelvio: So fährt der erste SUV der Italiener

Toyota Prius Plug-in Die Neuauflage ist deutlich reifer

Smart Forfour Electric Drive So macht ein Smart Spaß

Vergleich Skoda Octavia Combi gegen VW Golf Variant

Audi A5 Cabrio Ganz frisch und doch altbekannt

Seat Leon ST Cupra Jetzt mit 300 PS und Allradantrieb

Land Rover Discovery Erste Fahrt im neuen Disco

Volvo V90 Cross Country Luxus-Kombi im Offroad-Look

Tests

Vergleichstest: Der brandneue Hyundai i 30 1.0 T-GDI gegen den bewährten Opel Astra 1.4 DI Turbo. Welcher ist besser?

Top-Test: Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 16 V - mit Kaufberatung und Ausstattungsübersicht

Vergleichstest: Peugeot Traveller HDi 150 gegen VW Multivan 2.0 TDi - inklsuve Kaufberatung und Infos zu Varianten, Getrieben und Anhängelast

Test: Audi Q2 1.4 TFSI - Crossover mit 150-PS-Benziner

Test: Renault Clio Grandtour dCi 90 - kleiner Kombi mit starkem Diesel-Herz

Test: Mercedes E 250 T - die beste Kombination?

Test: Mazda MX-5 RF - MX-5 jetzt auch mit Klappdach

Kaufberatung

Der bessere Kauf: Peugeot 2008 PureTech 130 oder 3008 PureTech 130?

Wissen Tanken

Zahlen und Fakten: Spannende Infors rund uns Auto

Verkehrstechnik: Intelligente Ampelanlagen

Automatikgetriebe: So arbeiten DSG, DCT und PDK

LKW-Notbremsassistenten: Hintergründe und Politik

Service

Gebrauchtwagen: 20 Modelle bis 14.000 Euro, die im Mängelreport der DEKRA besonders gut abschneiden

Überführungskosten beim Autokauf: Wer kassiert ab?

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Mercedes A-Klasse (W 169)

Steckbrieg: Seat Allhambra (seit 2010)

Reise

Fahr mal hin: Unterwegs auf der Thüringer Klassikerstraße

Reportage

Werksabholung bei BMW Kein Tag wie jeder andere

Rallye-Fahren für Anfänger Unterwegs im Opel Rallye Cup

Rubriken

Ansichtssache: Über den Mazda MX-5 RF mit Klappdach

Leserforum: Briefe und Anfragen

Alle Autos im neuen Heft von AUTOStraßenverkehr 07/2017