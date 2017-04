AUTOStraßenverkehr gibt es jetzt auch als digitale Ausgabe für Android. HIER mehr erfahren!

wie viel Vertrauen haben Sie in Ihr Auto? Komische Frage, denken Sie jetzt vielleicht. Zur Klarstellung: Ich meine nicht die prinzipielle Zuverlässigkeit Ihres Wagens, sondern seine Fähigkeit, Sie stets sicher und unbeschadet von A nach B zu bringen. An sich heute eine Selbstverständlichkeit; dennoch werden wir uns diese Frage in den nächsten Jahren erneut und auch wieder häufiger stellen. Denn je mehr unsere Autos uns unterwegs assistieren und gegebenenfalls eigenständig Fahraufgaben übernehmen, desto mehr Vertrauen müssen wir auch in die dafür nötige Technik haben.

Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht, denn elektronische Systeme arbeiten grundsätzlich sehr präzise, mit hoher Wiederholgenauigkeit und ermüden nicht. Aber sie sind darauf angewiesen, dass die Informationen, auf deren Basis sie ihre Entscheidungen treffen, korrekt sind. Sensoren, Datenleitungen und Steuergeräte müssen jederzeit zuverlässig arbeiten, vor Manipulation geschützt und, wo nötig, doppelt abgesichert sein. Nur wenn das Redundanzprinzip in automatisiert fahrenden Autos Einzug hält, können wir die eingangs erwähnte Vertrauensfrage auch künftig positiv beantworten.

Inhalt AUTOStraßenverkehr Ausgabe 09/2017

AUTO Aktuell

Neues rund ums Auto

Neuheiten

Am Start: Mazda CX-5 – so fährt die Neuauflage des SUV

Am Start: Lada Vesta – mit Stufenheck ab 12 490 Euro

Am Start: Kia Stinger – Coupé-Limousine als Topmodell

Am Start: Suzuki Swift – bekannter Look, neue Technik

Am Start: Kia Picanto – erste Fahrt im neuen Modell

Tests

Vergleichstest: Ford Ka+ 1.2 gegen Hyundai i10 1.2, Opel Karl 1.0 und VW Up 1.0 TSI. Plus fünf Alternativen

Top-Test: VW Golf 1.5 TSI – der Bestseller nach dem Facelift mit Kaufberatung und Ausstattungsübersicht

Vergleichstest: BMW 520d gegen Mercedes E 220 d

Test: Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 – als Vignale nun auch luxuriös

Test: Renault Grand Scénic dCi 160 – elegant und geräumig

Test: Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 Sportline – wie ein RS

Test: Kia Rio 1.0 T-GDI – erfüllt der Neue die Erwartungen?

Kaufberatung

Titelthema: So günstig können Neuwagen sein – die besten Angebote bis 9000, 12 000, 16 000 und 20 000 Euro

Der bessere Kauf Audi A3 Sportback oder Q2?

Wissen Tanken

Automatikgetriebe: Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe mit Hybridmodul von ZF

Zahlen und Fakten: Spannende Infos rund ums Auto

Service

Klimaanlagen: Was Sie selbst warten können und was nicht

Diesel-Report: Droht dem Selbstzünder das Aus? Das ­müssen Sie jetzt beim Autokauf wissen

Akku-Booster: Zehn Starthelfer im Test

Zum Verschenken: Geschenktipps für Autofahrer

Gebrauchtwagen

Check bei Meister Wünsch: Dacia Sandero II (seit 2012)

Reportage

Alternative Antriebe: Sachsen setzt seit letztem Jahr Elektroautos im Polizeidienst ein. Mit Erfolg?

Winterabschied: Eissauna in Finnland

Rubriken

Ansichtssache: Künstlicher Motorsound

Leserforum: Briefe und Anfragen

AUTO-Rätsel Gewinn: Reifenpannenset Airman ResQ Tech

Automarkt Kleinanzeigen

