1/30 auto motor und sport – Heft 11/2017– ab 11. Mai 2017 am Kiosk. Themen: Der neue BMW 3er + 90 SUV im Rabatt-Check + Volvo V90 vs. BMW 5er Touring + So fährt der neue Skoda Karoq! + Kaufberatung: Audi A5 oder A7?