Es gibt nicht viele Autos, denen quasi überall mit Sympathie und Wohlwollen begegnet wird. Der VW Bus allerdings ist so ein Auto. In diesem Jahr feiert der Bulli sein 70-jähriges Bestehen und wir von auto motor und sport gratulieren auf’s Herzlichste. Diesen Glückwunsch gibt es auch in gedruckter Form, als Editions-Heft. Ab dem 30.05.2017 liegt das schicke Werk im Kiosk, oder Sie bestellen es einfach und bequem in unserem Online-Shop.

Ausfahrt im kultigen Volkswagen Bus 4:09 Min.

VW Bulli vom Samba-Bus bis zum T6

Die Bulli-Edition ist gespickt mit lustigen bis sentimentalen Geschichten zu allen Baureihen des Kult-Bus. Unter anderem klären wir die Frage, wie eine Giraffe in einen T2 passt, gehen natürlich auf Camping-Tour, fahren mit einem Sechzylinder-Bulli rasant durch die Landschaft und besuchen den Schauplatz der TV-Serie „Gegen den Wind“. Umzugshelfer, Partybus oder Team-Transporter - irgendwie schwingt beim Bulli immer eine Prise Abenteuer mit. Vom Samba-Bus bis zum neuen T6. Die auto motor und sport Edition 70 Jahre VW Bus lässt mit Sicherheit auch Ihre Mundwinkel nach oben zucken. In unserer Bildergalerie laden wir Sie zu einem Streifzug durch 70 Jahre Bulli ein.