Connected Community nennt VW eines seiner Messehighlights für die CES 2017 in Las Vegas (CES: Consumer Electronics Show). Bei der Connected Community bekommt der Einzelne eine ID, über welche ihn nicht nur verschiedene Autos erkennen, sondern auch viele andere elektronische Systeme. So integriert VW den digitalen Assistenten Amazon Echo, der sich beispielsweise mit dem Wort „Alexa“ aktivieren lässt. So kann der Nutzer über Alexa nicht nur auf Informationen aus dem Internet zugreifen sondern sich auch ein Hörbuch weiter vorlesen lassen. Zudem lässt sich Alexa fragen, wie weit es zum Beispiel bis zum nächsten Blumenladen ist und ob der Tankinhalt noch für diese Fahrt reicht. Wird die User-ID von einem Fahrzeug erkannt, kann das Entertainment-System beispielsweise automatisch die Lieblingsmusik des Fahrers abspielen, den Sitz in die richtige Position fahren und die persönliche Bildschirmkonfiguration aufrufen.

Personalisierte Inhalte

Das neue Infotainment-System hat VW bereits mit dem Facelift des aktuellen Golf eingeführt: Auf einem 9,2-Zoll-Bildschirm (23,4 Zentimeter) lassen sich Inhalte wie Telefon, Medien oder Bilder individuell konfigurieren. Die Neuigkeit auf der CES ist, dass der Homescreen dank der User-ID nicht mehr fahrzeug- sondern personengebunden ist.

Intuitive Usability nennt VW ein Bedienkonzept, dass ein neues Kombiinstrument, Eye-Tracking, also das Erkennen der Blickrichtung des Fahrers, und ein Head-up-Display mit Augmented Reality (rechnergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung) umfasst.

Foto: VW Verschiedene Apps, wie beispielsweise die Navigation, lassen sich auch später ins Auto laden, testen und auf Wunsch mieten oder kaufen.

Ausstattung später dazukaufen und freischalten

Features on Demand heißt bei VW ein Ausstattungssystem, dass in naher Zukunft zur Verfügung stehen könnte. Damit lassen sich beispielsweise Infotainment-Funktionen im Nachhinein freischalten. Diese Zusatzfunktionen wird der Kunde später testen, mieten und kaufen können.

Den sogenannten Digital Key, also digitalen Schlüssel, hat VW 2015 auf der CES vorgestellt, bei einigen US-Modellen gehört das Öffnen und Schließen per Smartphone inzwischen zum Serienumfang. Auf der CES 2017 wird eine deutlich erweiterte Version des Digital Key vorgestellt: So können mit dem digitalen Schlüssel mehrere Fahrzeuge geöffnet werden und es ist eine ausgefeilte Rechteverwaltung möglich. Der Fahrer kann einem anderen per Digital Key den Zugang zu einem Fahrzeug für einen bestimmten Zeitraum ermöglichen oder nur die Berechtigung zum Öffnen des Kofferraums erteilen.

Partner Services nennt sich die Möglichkeit, Streaming-Dienste auf das Infotainment-System des Fahrzeugs zu übertragen. Über Home Net lassen sich Funktionen in der Wohnung des Fahrers steuern. Über die App LG lässt sich das Licht in der Wohnung steuern, die in Nordamerika bereits erhältliche App Doorbird meldet, wenn jemand die Videoklingel an der Haustür nutzt und die VW-eigene App My Rules soll dem Besitzer helfen, per Trigger oder Bluetooth angebundene Gegenstände oder Geräte nicht irgendwo zu vergessen. Alle drei Mirror-Link-basierten Apps sollen noch 2017 auf den europäischen Markt kommen.

Foto: VW Auch das Augmented-Reality-Heda-up-Display können die Besucher auf der CES 2017 ausprobieren.

Bessere Spracherkennung

Im Rahmen von Connected Car hat VW die Spracherkennung deutlich weiterentwickelt. So erkennt das System jetzt natürliche Sprachbefehle wie „Ich möchte tanken.“. Außerdem beantwortet das System Fragen, warum es beispielsweise eine bestimmte Tankstelle ausgesucht hat. Zudem lässt sich Connected Car mit dem eigenen Facebook-Profil verknüpfen, um dort hinterlegte POIs (Points of Interest) zu finden. Laut VW lernt das System aufgrund von künstlicher Intelligenz permanent hinzu und passt sich somit immer stärker dem jeweiligen Fahrer an.

Foto: VW Das oben offene Lenkrad gibt den Blick auf den Instrumenten-Bildschirm frei.

Neuartiges 3D-Display

Auf der CES stellt VW auch ein neues Bediensystem vor. Das 3D Active Info Display soll dank zweier hintereinander angeordneter Bildschirme eine 3D-Anmutung liefern, die die Bedienung vereinfacht. Dank Eye-Tracking werden die Informationen erst eingeblendet, wenn der Blick des Fahrers auf den Bildschirm fällt. Hinzu kommt das AR-Head-up-Display: Hier werden fahrrelevante Infos in die Windschutzscheibe gespiegelt. Routenrelevanten Daten, wie etwa Richtungspfeile scheinen direkt auf dem Asphalt zu leuchten, alle weiteren Daten werden gefühlt näher zum Fahrer in die Windschutzscheibe projiziert.

Außerdem hat VW sein Bedienkonzept in Sachen Fingererkennung weiterentwickelt: Dank Mehrfinger-Erkennung sollen sich beispielsweise die Lautstärke und die Klimaanlage problemlos über ein Menü regeln lassen. Ein haptisches, also fühlbares, Feedback und eine Lichtinszenierung geben dem Fahrer Rückmeldung, ohne dass er den Blick von der Straße wenden muss.

Besucher der CES 2017 können alle VW-Neuheiten vor Ort mit einer speziellen App, die dem Besucher eine individuelle User-ID zuweist, ausprobieren.