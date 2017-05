Während am Wörthersee in Österreich das GTI-Treffen läuft, wird in den USA das Southern Worthersee (SoWo) in Savannah abgehalten. VW steuert 5 Concept Cars bei.

Auch VW-Fans in den USA feiern ihren Wörthersee-Event. Der liegt allerdings in Georgia auf Hutchinson Island in Savannah und findet eine Woche vor dem GTI-Treffen in Reifnitz statt. VW hat zum 2017er Treffen fünf Concept Cars aufgebaut.

Das Beetle Post Concept baut auf einem Beetle Coupé im R-Line-Trimm auf und nimmt Bezug auf die BMW-Meisterin Alise Post. Auf dem Heck sitzen zwei GW BMX-Bikes, deren Vorderräder lagern in Ständern im Kofferraum. Der Beetle selbst rollt auf 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, sitzt auf Tieferlegungsfedern von H&R, ist in Sonderfarbton Habanero Orange lackiert und mit Schriftzügen im Retrostyle beklebt.

Nardo Concept nennt VW den umgebauten Jetta GLI. Der hüllt sich in eine nardograue Folie, wurde mit einem H&R-Komplettfahrwerk sowie mit speziellen Leichtmetallfelgen bestückt.

Golf GTI RS mit Breitbau und Dachbox

Beim VW Golf GTI RS Concept steht Sportlichkeit im Vordergrund. Dominant ist ein Wide Body Kit von Rocket Bunny, gepaart mit extrem breiten Felgen von Vossen. Im ausgeräumten Innenraum wurden Riffelbleche in den fußraum gelegt, Sportsitze sowie ein Überrollkäfig montiert. On Top fährt der RS eine Thule-Dachbox spazieren.

Um auf seine Deutschstämmigkeit hinzuweisen trägt das Golf R Heritage Cponcept Dekorstreifen in schwarz-rot-gold. Dazu gibt es Vossen-Felgen und H&R-Sportfedern.

An Abenteurer richtet sich das Golf Alltrack Country Concept auf Basis des Golf Alltrack, der in den USA nicht angeboten wird. Der bekam neue 15-Zoll-Felgen, ein um 2 Zoll angehobenes Fahrwerk, zusätzliche LED-Leuchten in der Frontschürze sowie als Lichtbalken auf dem Dach. Auf den Heckträger wurden zwei Mountainbikes gepackt, der Dachträger nimmt ein Dachzelt samt Solardusche auf. Die Reserveradmulde wurde mit einem Entertainmentpaket gefüllt, das sich über Solarmodule auf dem Dach speist.