Mit der neuen Studie des Golf GTE Performance Concept präsentiert VW in Reifnitz eine Idee, wie sich der bis zu 50 Kilometer rein elektrisch fahrende Golf GTE weiterentwickeln könnte. Erst mal leistungsmäßig, denn der See-Golf wurde in der Systemleistung von 204 auf 272 PS angehoben. Das Systemdrehmoment steigt von 350 auf 450 Nm.

Außen setzt sich die in „Electric White Perlmutteffekt“ lackierte Studie mit einem schwarzen Dach, blauen Elementen in der Silhouette, schwarzen Außenspiegelkappen, in „Hochglanz Schwarz“ lackierten Luftleitelementen im vorderen Stoßfänger, ebenfalls hochglanzschwarzen Seitenschwellern und schwarz-blauen 19-Zoll-Rädern in Szene.

Den Leistungszuwachs kontert VW mit 17-Zoll-Bremsen, einem Sportfahrwerk und Spurverbreiterungen. Im Heck weisen unter anderem die Abgasendrohe und der Diffusor des Golf GTI sowie der Dachkantenspoiler des Golf GTI Clubsport auf die GTE Performance-Version hin. Innen sind es Details wie eine Leder-Sportsitzanlage und ein Alcantara-Multifunktionslenkrad mit blauer „12-Uhr-Markierung“, mit denen die Studie beim GTI-Festival im österreichischen Reifnitz vorfährt.