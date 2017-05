14 Auszu­bildende aus dem Fahrzeugwerk Zwickau, dem Motorenwerk Chemnitz und der Gläsernen Manufaktur Dresden haben für das GTI-Treffen 2017 ihren Fokus gemeinsam mit ihren Paten auf das Thema e-Mobilität gelegt. Herausgekommen ist dabei der VW Golf GTE Variant ImpulsE - ein Hybridfahrzeug mit sportlichem Anspruch.

Ein Highlight des Showcars ist die eingebaute Prototypenbatterie, bei der eine Kapazitätserhöhung von 8,8 kWh auf 16,8 kWh erreicht wird. Damit wird die elektrische Reichweite verdoppelt. Der Hybridantriebsstrang bleibt weiter bei einer Leistung von 165 kW.

Auch optisch setzt der Golf GTE Variant ImpulsE Zeichen: Mit der Fünf-Farben-Matt­lackierung in Oryx-weiß, Apassionatablue, Anthracite, Hallmark und St. James Red wird das Fahrzeug aus Sachsen zum echten Blickfang. Ebenfalls auffällig: die Frontklappe mit Belüftungsschlitzen. Das Design des Fahrzeuginneren ist farblich an das Außendesign angepasst. Die Dekore sind lackiert. Lenkrad, Mittelkonsole, Schaltsack und Türver­kleidungen sind mit blauen Ziernähten versehen. Die animierte und app-gesteuerte Ambientebeleuchtung in der Türverkleidung, das indirekt beleuchtete Panoramaschiebedach sowie die Schalensitze in Leder-Alcantara-Kombination mit blauen Ziernähten und „ImpulsE"-Logo plus individualisierter Schale runden das Erscheinungsbild ab.