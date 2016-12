Auf der Detroit Motorshow zeigt Volkswagen sein 2. Elektroauto auf Basis des MEB. Der I.D. Bus in T6-Größe hat 2 Motoren und Allradantrieb und soll auch autonom fahren können. Der Innenraum soll geräumig, multifunktional und variabel sein.

Der Kompaktwagen I.D., den VW auf dem Pariser Salon 2016 gezeigt hat, war nur der Anfang. Volkswagen plant eine ganze I.D.-Familie. Das 2. Modell debütiert als Studie auf der Detroit Motor Show 2017, mit einer Serienfertigung ist nicht vor 2022 zu rechnen. Noch später sollen ein Elektro-SUV sowie ein GT mit Fließheck folgen.

Foto: Volkswagen Front ohne Schnauze: VWs Elektro-Bus-Concept-Car für Detroit 2017

Alle Modelle bauen auf dem neu entwickelten modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) auf. Beim I.D. bestand der aus einem Heckmotor (auf der Hinterachse) und einer großen Batterie zwischen den Achsen für bis zu 600 Kilometer Reichweit. Vorteil der Bauweise: kein großer Verbrennungsmotor im Vorderwagen, weit nach vorne reichende Frontscheibe, langer Radstand, viel Platz für Passagiere auf der flach bauenden Batterie zwischen den Achsen.

Foto: Volkswagen Schmale Heckleuchten als Heckscheibenabschluss.

VW I.D. Bus mit 2 Motoren

Davon soll natürlich auch ein Bus mit „multifunktionalem, variablem Innenraum“ besonders profitieren. Aber der I.D. Bus geht einen Schritt weiter: Auf seiner Vorderachse sitzt ein zweiter Elektromotor, wie schon beim Budd-E, der Anfang 2016 auf der CES debütierte. Somit hat der Elektro-Bus Allradantrieb. Eine Technikvariation, die zeigt, dass der MEB auch für das geplante SUV gerüstet ist. Beim I.D. von Paris hatte der E-Motor 170 PS, aber der Bus wird wohl trotz zweier Motoren kaum die doppelte Leistung haben. Deutlich über 200 PS sollten es aber schon sein.

Die ersten Teaserbilder lassen ein Design erahnen, das eher an die Studie Microbus als an den Budd-E angelehnt ist, eine schräge Linie unter dem Frontscheinwerfer erinnert an die Designikone T1, von dem die Studie offenbar die Zweifarbenlackierung erbt, wenn die Teaserfotos vom Heck nicht trügen. Auf diesen ersten Bildern sind die Türen schwer zu erkennen, aber hinten ist mit praktischen Schiebetüren zu rechnen, die den langen Radstand gut nutzen, vorne sieht es eher nach konventionell angeschlagenen Türen aus.

Foto: Volkswagen Wenn der I.D. autonom fährt, fährt das Lenkrad ein.

Auch der I.D. Bus soll autonom fahren können

Die Abmessungen des Elektro-Bus dürften sich in etwa an einem aktuellen T6 orientieren, wie beim kompakten I.D. könnte das Innenraumangebot der raumökonomischen Elektrobauweise wegen aber erheblich größer ausfallen.

Wie auch beim I.D. von Paris soll auch der I.D. Bus nicht nur rein elektrisch, sondern auch voll vernetzt sein. So soll auch diese I.D. Studie in der Zukunft vollautomatisch fahren können. Ein leichter Druck auf das Volkswagen-Logo und das elektrisch versenkbare Lenkrad verschwindet im Cockpit. Ein erstes Bild vom Lenkrad erinnert an das einfahrende Steuer im I.D. von Paris. Wenn der Fahrer dann ohne Steuer entspannt, sollen Laserscanner, Ultraschall- und Radarsensoren sowie Kameras andere Verkehrsteilnehmer und das Umfeld erkennen und die Passagiere sicher von A nach B bringen.