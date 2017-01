In Detroit zeigt Volkswagen sein zweites Elektroauto auf Basis des modularen Elektro-Baukastens (MEB). Der I.D. Buzz in T6-Größe soll auch autonom fahren können und überzeugt mit einem multifunktionalen Innenraum wie aus „einem Guss“.

Der Kompaktwagen I.D., den VW auf dem Pariser Salon 2016 gezeigt hat, war nur der Anfang, wie vermutet plant Volkswagen eine ganze I.D.-Familie. Das zweite Modell debütiert als Studie auf der Detroit Motor Show 2017, mit einer Serienfertigung ist aber noch lange nicht zu rechnen. Der I.D. Buzz steht laut VW-Designchef Klaus Bischoff für alles, was die neuen Elektrofahrzeuge aus Wolfsburg verkörpern sollen: likeable (sympathisch), sensual (sinnlich) und innovative (innovativ). Laut Bischoff sieht der Serienfahrplan einen Elektrobus allerdings erst relativ spät vor. Vorrang hat ab 2020 ein Kompaktfahrzeug, dann kommt ein SUV und im Anschluss eventuell ein Bus.

Foto: VW Front ohne Schnauze: VWs Elektro-Bus-Concept-Car für Detroit 2017

Alle Modelle bauen auf dem neu entwickelten modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) auf. Beim I.D. bestand der aus einem Heckmotor (auf der Hinterachse) und einer großen Batterie zwischen den Achsen für bis zu 600 Kilometer Reichweit. Vorteil der Bauweise: kein großer Verbrennungsmotor im Vorderwagen, weit nach vorne reichende Frontscheibe, langer Radstand, viel Platz für Passagiere auf der flach bauenden Batterie zwischen den Achsen.

Foto: VW Schmale Heckleuchten als Heckscheibenabschluss.

VW I.D. Buzz mit zwei Motoren

Davon soll natürlich auch ein Bus mit „multifunktionalem, variablem Innenraum“ besonders profitieren. Aber der I.D. Buzz geht einen Schritt weiter: Auf seiner Vorderachse sitzt ein zweiter Elektromotor, wie schon beim Budd-E, der Anfang 2016 auf der CES debütierte. Somit hat der Elektro-Bus Allradantrieb. Eine Technikvariation, die zeigt, dass der MEB auch für das geplante SUV gerüstet ist. Die beiden E-Motoren leisten jeweils 150 kW und sind mit einer elektrischen Kardanwelle gekoppelt. Die Systemleistung gibt VW mit 275 kW (374 PS) an. Damit soll der I.D. Buzz in knapp fünf Sekunden von Null auf 100 km/h spurten, die Höchstgeschwindigkeit wird auf 160 km/h begrenzt. Per Schnelllader soll die 111 kWh große Batterie in 30 Minuten zu 80 % wieder aufgeladen werden können. Der MEB-Baukasten lässt als Antrieb aber auch einen 200 kW starken Heckmotor und eine nur 83 kWh große Batterie zu.

Beim Design lehnt sich der 4,94 Meter lange, 1,98 Meter breite und 1,96 Meter hohe I.D. Buzz eher an der Microbus-Studie als an den Budd-E an. Natürlich wird auch die Designikone T1 zitiert, von dem die Studie nicht nur die Zweifarbenlackierung erbt. Hinten trägt der I.D. Buzz praktische Schiebetüren, die den langen Radstand (3,30 Meter) gut nutzen, vorne sind es konventionell angeschlagene Türen. Dank des Elektroantriebskonzepts bietet der Buzz zwei Kofferräume. Unter der Fronthaube finden 200 Liter Gepäck Platz, im Heck können zwischen 660 und 4.600 Liter Ladegut gebunkert werden. Die hintere Ladekante liegt 600 mm hoch. Die Sitzlandschaft lässt sich vielfältig konfigurieren. Der Fahrersitz lässt sich drehen, die Sitze der zweiten Reihe lassen sich verschieben und zusammenklappen, die dritte Sitzreihe kann zur Liegefläche umgebaut werden. Wir hatten in Detroit die Möglichkeit, einen ersten virtuellen Blick in den I.D. Buzz zu werfen. Das Raumangebot scheint durch den extrem platzsparenden MEB-Vorderwagen wirklich gewaltig. Ist die zweite Sitzreihe eingeklappt und Reihe drei ganz nach hinten geschoben, passt gefühlt eine Tischtennisplatte ins Auto. Bei VW sprechen sie relativ offen davon, dass sich im I.D. Buzz auf der Grundfläche eines VW T6 das Platzangebot einen T6 mit langem Radstand realisieren lässt. Alle Hauben und Türen öffnen elektrisch. Die Heckklappe, die vorderen Türen und die Schiebetüren im Fond werden von außen über eine Sensorlösung geöffnet. Alle Beleuchtungselemente setzen auf LED-Technik und kommunizieren mit der Umwelt.

Der Buzz rollt auf 22-Zoll-Felgen mit 235/45er Reifen, die an elektronisch geregelten Dämpfern geführt werden.

Foto: Volkswagen Wenn der I.D. autonom fährt, fährt das Lenkrad ein. Technisch ist das aber noch Zukunftsmusik.

Auch der I.D. Buzz soll autonom fahren können

Wie auch beim I.D. von Paris ist auch der I.D. Bus nicht nur rein elektrisch, sondern auch voll vernetzt. So soll auch diese I.D. Studie in der Zukunft vollautomatisch fahren können. Ein leichter Druck auf das Volkswagen-Logo und das elektrisch versenkbare Lenkrad verschwindet im Cockpit. Wenn der Fahrer dann ohne Steuer entspannt, sollen Laserscanner (LiDAR), Ultraschall- und Radarsensoren sowie Kameras andere Verkehrsteilnehmer und das Umfeld erkennen und die Passagiere sicher von A nach B bringen. Diverse Bordeinstellungen können per App und persönlichem Profil vorkonfiguriert werden. Ein Augmented Reality-Display projiziert Infos dabei 7 bis 15 Meter virtuell dreidimensional vor den Wagen. Kameras ersetzen die Rückspiegel.

Was davon in Serie wirklich umgesetzt werden kann, müssen wir aber abwarten. Im Rahmen eines Design-Workshops im Vorfeld der Detroit Motor Show erlaubte VW-Designchef Klaus Bischoff einen kurzen Einblick in die Serienchancen von einigen schicken I.D. Buzz-Details. Erster Streichkandidat: Das elektrisch einfahrbare Lenkrad, kurz Lenkpad genannt, ist technisch noch komplett ohne Serienoption. Auch die die bündigen Glasflächen, die fast das komplette Buzz-Dach einnehmen, sind so schlicht (noch) nicht machbar. Dafür sehen die VW-Designer große Chance recycelte Materialien im Innenraum, die per Laser-Technologie bearbeitet und veredelt werden. Auch Stoffe aus dem 3D-Drucker sollen schon relativ bald serienreif sein.

In der Bildergalerie finden Sie weitere Impressionen von der VW-Studie I.D. Buzz.