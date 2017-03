Die neue Allianz hatten Volkswagen und Navistar bereits im September 2016 bekanntgegeben. Am Mittwoch (1.3.2017) haben die zuständigen Behörden grünes Licht für die Zusammenarbeit gegeben. Die Kooperation bezieht sich insbesondere auf die Zusammenarbeit bei technischen Komponenten sowie den Einkauf. Nach einem internen Navistar-Beschluss wurden gestern der Lkw-Vorstand von VW, Andreas Renschler, und Finanzchef Matthias Gründler als Mitglieder in das Board of Directors von Navistar bestellt

VW erhält Zugang zum US-Lkw-Markt

Volkswagen hat im Zuge einer Kapitalerhöhung einen Aktienanteil von 16,6 Prozent zum Kaufpreis von rund 243 Millionen Euro an Navistar erworben. Darüber hinaus haben beide Unternehmen eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Mit Abschluss dieser Transaktion sichert sich VW den Zugang zum wichtigen nordamerikanischen Markt, in dem die Gruppe bisher noch nicht vertreten ist.

