Ach was? Gibt es immer noch das Kältetürenproblem, da ich seit 17 Jahren A-Klasse fahre hat nur meine Frau das ICE-GATE Problem an ihrem 17 Jahre alten Polo. Sie hat schon an einen neuen VW gedacht, jetzt nicht mehr.

manfred lindner 26.1.17 um 5:37 Uhr