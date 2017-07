In Deutschland sind 288.000 VW von einem Rückruf betroffen, weil das Steuergerät für ESP und ABS ausfallen kann. Betroffen sind Caddy, Eos, Golf, Golf Plus, Jetta und Scirocco, die zwischen 2008 und 2010 gebaut wurden. Beim Golf ist dies zum Beispiel der Golf VI. Laut VW „zu einer fehlerhaften Masseverbindung und in der Folge zu einer Unterbrechung des Stromflusses an Bausteinen im Steuergerät kommen.“ Der Grund sei eine thermomechanische Überlastung im ABS-Steuergerät.

Update für ABS-Steuergerät

Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden per Brief aufgefordert, zur Reparatur in die Werkstatt zu fahren. Dort bekommt die Software für das Steuergerät ein Update, für das 30 Minuten nötig sind. Autos mit Update bekommen je einen Aktionsaufkleber im Bordbuch und im Kofferraum.

Stecker bei Passat und Superb defekt

Foto: Achim Hartmann Wegen eines defekten Steckers mussten 177.000 Passat in die Werkstätten.

24.03.2016 – VW und Skoda müssen weltweit 177.000 beziehungsweise 25.000 Modelle der Baureihe Passat und Superb in die Werkstätten rufen. Bei dem VW-Modell aus dem Bauzeitraum März 2014 bis Februar 2016 sowie dem Skoda (März bis Oktober 2015) kann eine nicht korrekt sitzende Steckverbindung zu einem Ausfall des Motors sowie des Lichts führen, so das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg.

Angaben, wie viele Volkswagen-Fahrzeuge in Deutschland betroffen sind, gibt es derzeit nicht. Bei Skoda müssen rund 6.000 Fahrzeuge in Deutschland zurückgerufen werden. Neben dem Motor- und Lichtausfall kommt noch erschwerend hinzu, dass der Bremskraftverstärker sowie die Servolenkung deutlich schwergängiger sind.

Die Halter der Fahrzeuge werden angeschrieben und aufgefordert, ihr Fahrzeug in die Werkstatt zu bringen. Die Überprüfung der Steckverbindung dauert rund 20 Minuten und ist kostenlos.

Masseverschraubung am VW Caddy nicht korrekt

Foto: Ingolf Pompe 2016 musste VW den Caddy in die Werkstätten bitten, weil der Motor per Fernbedienung starten konnte.

27.01.2016 – Volkswagen ruft in Deutschland rund 20.800 Fahrzeuge des Typs Caddy in die Werkstätten zurück. Bei dem Modell aus dem Bauzeitraum Mai 2012 bis Juni 2013 kann es bei der Betätigung der Fernbedienung zu einem Motorstart kommen.

Dies bestätigte ein Sprecher des Konzerns gegenüber auto motor und sport. Weltweit sind 67.000 VW Caddy betroffen, heißt es weiter. Bei den Modellen ist die Masseverschraubung für das Bordnetzsteuergerät nicht korrekt ausgeführt.

Dadurch könne, so VW „das Relais für die Zündung“ angesteuert werden. Vorsorglich hat VW seine Kunden gewarnt, ihr Fahrzeug nicht mit eingelegtem Gang zu parken. Der Mangel sei aufgrund von Kundenbeschwerden entdeckt worden – Personenschäden sind nicht bekannt.