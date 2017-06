Mit dem Motorradbauer Ducati war 2012 das Markenportfolio des VW-Konzerns auf 12 Marken gewachsen. Für 860 Millionen Euro hatte die VW-Tochter Audi den italienischen Motorradbauer gekauft. So recht ins Portfolio des Autokonzerns wollte Ducati aber nie passen.

Audi und seine italienischen Töchter Neuzugang Ducati im Porträt

Jetzt ist Ferdinand Piëch bei VW ausgestiegen und der Konzern scheint seinen Kurs zu ändern. Wie die Süddeutsche Zeitung Ende April berichtet hatte, habe der VW-Konzern bereits eine Investmentbank damit beauftragt, einen Käufer für das Unternehmen zu finden. Alles sei noch in einer frühen Phase, noch gebe es weder einen potenziellen Käufer noch einen Zeitpunkt für den Verkauf. Als potenzieller Verkaufspreis werden rund 1,5 Milliarden Euro kolportiert. Wie das Manager Magazin seinerzeit berichtete, soll es einen ersten Kaufinteressenten aus Fernost geben, gut eine Milliarde Euro für die italienische Kultmarke offeriert hätte. Die Bieter hätten allerdings noch keinen Einblick in die Ducati-Bücher gehabt.

Viele Interessenten für Ducati

Mercedes und MV Agusta Schwaben übernehmen 25 %

Wie das Handelsblatt am Mittwoch (21.6.2017) berichtet, soll es mittlerweile rund ein halbes Dutzend potenzielle Käufer geben. Neben Harley-Davidson sollen auch der indische Bajaj-Konzern sowie die Finanzinvestoren KKR, Bain Capital, Permira und Investindustrial an der italienischen Kultmarke interessiert sein. Bajaj ist bereits mit 48 Prozent am österreichisches Motorradbauer KTM beteiligt. Harley-Davidson hatte es 2008 bereits mit der einem italienischen Motorradbauer versucht und MV Agusta gekauft. Die italienischen Sportmotorräder sollten die Harley-Kultmodelle ergänzen.

Bereits 2010 haben sich die Amerikaner dann aber wieder von MV Agusta getrennt, weil sie selbst finanziell in Bedrängis geraten waren. 2014 ist dann Daimler mit 25 Prozent bei MV Agusta eingestiegen.Wie das Handelsblatt weiter berichtet, soll es erste vorläufige Gebote im Juli zu erwarten. Harley-Davidson habe die Investmentbank Goldman Sachs eingeschaltet. Volkswagen habe keine Eile mit dem Verkauf, hieß es in Konzernkreisen. Vor der Motorradmesse EICMA im November in Mailand werde es wahrscheinlich keinen Abschluss geben. „Uns liegt daran, dass Ducati in gute Hände kommt“, sagte die mit den Plänen vertraute Person.

Ducati hatte im Jahr 2016 Jahr 55.451 Motorräder gebaut, einen Umsatz von 731 Millionen Euro und einen Gewinn von 51 Millionen Euro erzielt. Die Umsatzrendite lag bei 7,0 %. Ducati beschäftigt heute weltweit 1.558 Mitarbeiter. Das Vertriebsnetzwerk des in Bologna beheimateten Motorradherstellers umfasst 780 Händler in 90 Ländern.