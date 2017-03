Wie VW und der indische Autobauer Tata Motor Ltd. am Freitag (10.3.2017) mitteilen, soll auf der Basis des Absichtserklärung "die Möglichkeiten einer langfristigen und strategischen Zusammenarbeit in klar definierten Bereichen untersucht werden." Ziel sei die Expertise der beiden Autohersteller in der Entwicklung von gemeinsamen Fahrzeugkomponenten bis hin zu möglichen Fahrzeugkonzepten zu bündeln.

In den nächsten Monaten wird die Zusammenarbeit zwischen VW und Tata geprüft und bewertet. Projektverantwortlich bei Volkswagen ist Skoda Auto. Das Projekt ist Teil der neuen "Together - Strategie 2025" des Wolfsburger Konzerns.

Tatas neuer Baukasten 1:32 Min.

Bereits im Februar 2017 berichtete auto motor und sport über eine mögliche Zusammenarbeit von VW und dem größten indischen Autohersteller Tata, zu dessen Portfolio auch die britschen Marken Jaguar und Land Rover gehören. Wie es aus gut unterrichteten Kreisen hieß, wollen die beiden Konzerne Plattformen, Produktionskapazitäten und Technologien teilen. Volkswagen soll unter anderem die neue von Tata entwickelte AMP-Plattform nutzen dürfen, die Inder wollen im Gegenzug Zugang zu Technologien des deutschen Autobauers.

So wollen beide Unternehmen einerseits Kosten sparen, andererseits neue Modelle schneller und noch besser auf die Bedürfnisse des jeweiligen Marktes zuschneiden können.

Tamo Racemo Mittelmotorsportwagen zum Auftakt

Für den VW-Konzern könnte durch eine Partnerschaft mit Tata Motors das zähe Thema Budget-Car entscheidend voran bringen, berichtet die Automobil Produktion. Bei den Wolfsburgern steht seit Jahren die Entwicklung eines günstigen Fahrzeugs für Entwicklungsmärkte, darunter auch Indien, ganz oben auf der Agenda. Mit Tata Motors hat man bereits in der Vergangenheit verhandelt – bislang erfolglos.

Bereits im Sommer 2016 hatte es über eine mögliche Zusammenarbeit Berichte gegeben. Im Zusammenhang mit dem VW-Billigauto-Projekt „Budget Car“ sondiere Volkswagen eine neue Strategie mit einem externen Partner, hatte das Manager Magazin berichtet. Dabei sei Volkswagen mit Tata Motors im Gespräch.