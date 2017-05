Die Rennsemmel vom Wörthersee bezeichnet VW noch als Konzept, klar ist aber, der VW Up GTI geht quasi unverändert ab Anfang 2018 in Serie.

Pate für das VW Up GTI-Konzept stand der Golf I GTI von 1976, wobei der neue in einigen Bereichen doch eigene Wege geht. Seine 115 PS und 200 Nm entspringen einem Dreizylinder mit einem Liter Hubraum und Turboaufladung. damit soll der 997 kg schwere VW Up GTI in 8,8 Sekunden von Null auf Tempo 100 spurten und eine Höchstgeschwindigkeit von 197 km/h erreichen. Mit an Bord ist ein Partikelfilter sowie ein Start-Stopp-System.

Als GTI setzt der VW Up GTI natürlich auf typische GTI-Insignien. Er trägt Doppel-Seitenstreifen wie der Ur-GTI, rote Zierleisten im Wabengitter-Kühlergrill, 17-Zoll-GTI-Leichtmetallfelgen und den Sitzbezugskaro-Stoff „Clark“.

Foto: VW Karositze und Sportlenkrad - hier fühlen sich GTI-Fans heimisch.

Dazu gibt es hochglanzschwarze Karosserielemenete, abgedunkelten Seitenscheiben im Fond, einen mattschwarzen Diffusor im Heck, ein verchromtes Auspuffendrohr, einen kleinen Front- und einen Heckspoiler sowie rot lackierte Bremssättel. Ein Sportfahrwerk senkt den GTI um 15 mm ab.

Die Außenfarbpalette wird die Farbtöne „Pure White“, „Tornado Rot“, „Dark Silver“, „Black Pearl“ und „Costa Azul“ umfassen. Optional lässt sich das Dach schwarz absetzen. Zur Serienausstattung werden unter anderem ein Infotainmentsystem, eine Klimaanlage und eine Ambientebeleuchtung gehören. Dazu gibt es GTI-Sitze, einen GTI-Schaltknauf, GTI-Einstiegsleisten, ein GTI-Sportlenkrad sowie rot gehaltene Applikationen.

Kleinwagen mit 115 PS 1:27 Min.

Der VW Up GTI startet Anfang 2018 als Zwei- und Viertürer. Preise wurden noch nicht genannt. Der Basispreis dürfte aber knapp unter 18.000 Euro liegen.