Wie sieht Ihre Privatsammlung aus?

Gales: Für die Familie fahre ich einen Mercedes E 420 CDI, Baujahr 2009, den ich mir nach einem Test in Ihrer Zeitschrift gebraucht zugelegt habe. Bei 730 Nm Drehmoment weiß man, was man hat. Als weiteren Wagen besitze ich ein gebrauchtes 300 CE-24 Cabrio von 1992. Das Auto nehme ich nur bei schönem Wetter. Was die Leute überraschen wird: Ich habe noch einen gebrauchten Porsche 997 Turbo, den ich seit drei Jahren aber nicht mehr gefahren bin. Meiner ist leicht getunt auf 550 PS.

Mögen Sie Tuning?

Gales: Ich würde sagen, Individualisierung ist schon mein Fall. Unsere Kunden bei Lotus gehen auch immer stärker in diese Richtung. Der Porsche hat Carbonbremsen, ist außen schwarz und innen vollständig mit beigem Leder ausgestattet.

Warum immer ein Gebrauchtwagen?

Gales: Es ist etwas ökonomisches Denken dabei. Die Autos machen Spaß, sie sind Klassiker, die Wertentwicklung ist positiv: Was will man mehr? Es gibt keinen Grund, sie zu verkaufen, obwohl ich sie selten bewege. Unter der Woche dreht sich alles um Lotus.

Womit fahren Sie zur Arbeit?

Gales: Ich fahre jeden Abend eine Weiterentwicklung, einen Lotus-Prototyp. Das kann eine Änderung am Getriebe sein, an der Aerodynamik oder an Federung und Dämpfung. Wenn es das Wetter erlaubt, drehe ich abends ein paar Runden auf unserer Rennstrecke. Sobald ich daheim bin, gebe ich den Ingenieuren sofort Feedback. Auf den schmalen und kurvenreichen englischen Landstraßen kann man am besten beurteilen, ob ein Auto gut abgestimmt ist, wann es unter- und wann es übersteuert.

Was war Ihr erstes Auto, und wonach suchen Sie heute?

Gales: Das war ein Fiat 127 von meinem Vater mit 903 cm3 Hubraum und 47 PS. Er hatte schon 70.000 Kilometer drauf, und bei mir kamen weitere 40.000 dazu. Ich war ständig mit dem Auto im roten Bereich. Wir hatten zu Hause immer zwei bis drei Autos, an denen wir nach der Schule schrauben konnten. Aktuell suche ich nach einem Lotus Excel. Das ist zwar nicht der beliebteste Lotus, aber ich mag ihn sehr. Weil er zuverlässig ist, eine schöne Form hat und aus meiner Sicht seiner Zeit voraus war. Ich habe schon ein paar Exemplare im Auge.