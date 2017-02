Ferrari LaFerrari in neuem Look

Doch was steckt hinter den mysteriösen Bildern? Auf den ersten Blick scheint das Modell eine modernisierte Version des längst ausverkauften Ferrari LaFerrari zu sein. Dazu hat Ferrari dem Sportwagen neue Scheinwerfer mit LED-Streifen, eine veränderte Front und einen aggressiveren Look verpasst.

Foto: Ferrari Ferrari SP 275 RW Competizione.

Auch am Heck zeigt sich das Ferrari-Design deutlich verändert. Die runden Leuchten mussten LED-Leuchten weichen, die in eine Spange integriert sind. Das Heck wirkt flacher, der charakteristische Mittelsteg fehlt. Stattdessen präsentiert sich an der Seite eine aufragende Finne, die dem Dach optisch Halt gibt und zudem recht offensichtlich aerodynamische Aufgaben übernimmt.

Ferrari-Modell zum Marken-Jubiläum?

Mit der Veröffentlichung der Bilder schießen die Spekulationen ins Kraut: So feiert in diesem Jahr die Marke ihren 70. Geburtstag und könnte als ein Highlight ein besonderes Modell in einer Kleinserie oder als eine reine Studie auflegen.

Foto: Ferrari Ferrari J50

Des Weiteren präsentiert sich der Frontlook ein wenig im Style des Ferrari Special Project Departments. Die hatten zuletzt mit dem Ferrari J50 einen 690 PS starken Roadster zum Japan-Jubiläum aufgelegt. Wir bleiben dran.