Dass Amerikaner amerikanische Autos kaufen sollen, ist im Grunde keine neue politische Forderung in den USA – neu ist nur die massive Androhung von Strafzöllen für nicht-amerikanische Modelle. Bereits seit 1994 müssen Autohersteller in den USA für Neuwagen angeben, wie hoch der Anteil der USA-Wertschöpfung ist. Im „American Automobile Labeling Act“ wurde festgelegt, dass zu jedem Neuwagen der Ort der Endmontage sowie die Herkunft von Motor und Getriebe genannt werden muss. Dokumentiert werden diese Angaben mit einem Aufkleber am Auto. Zudem gelistet werden alle Angaben in Prozent bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA. Die Herkunft von weiteren Zulieferteilen oder den Entwicklungsstandort fließen nicht in die Bewertung ein.

Die amerikanischsten aller in Amerika verkauften Modelle haben wir auf Basis der 2017er-Angaben in der Fotoshow zusammengeführt.

Toyota Camry ist das Ami-Auto

Der höchste Wert liegt bei 75 % und wird ausgerechnet für ein Modell eines japanischen Anbieters vergeben. Das amerikanischste aller US-Autos ist der Toyota Camry.

Das amerikanischste Auto aller US-Marken ist der Jeep Wrangler mit 73 %, wobei Jeep zu Fiat-Chrysler gehört und damit irgendwie italienisch ist. Der absolute US-Bestseller seit Jahren ist der Ford F-150 – der ist aber nur zu 70 % amerikanisch. Ein Chevrolet Silverado, immerhin auf Platz 2 der Bestseller 2016, kommt nur 38 %. Der Ram Pickup auf Rang 3 der Bestsellerliste ist nur zu 59 % amerikanisch.

Mercedes C-Klasse besonders amerikanisch

Der amerikanischsten aller amerikanischen Sportwagen – die Chevrolet Corvette – kommt nur auf 64 %. US-Ikonen wie der Ford Mustang und der Chevrolet Camaro haben sogar nur einen US-Antreil von 52 respektive 54 %.

Die Modelle deutscher Autobauer in den USA haben zum Teil überhaupt keinen US-Anteil bei der Wertschöpfung und dürften damit noch stärker in den Fokus des neuen US-Präsidenten Donald Trump rücken.

Den höchsten US-Anteil einer deutschen Automarke bietet die C-Klasse von Mercedes mit 72 %, gefolgt vom Mercedes GLE mit 65 %. Allerdings ist so ein hoher US-Anteil die Ausnahme. Alle anderen deutschen Automodelle, die in den USA angeboten werden, haben nur einen geringen bis gar keinen US-Anteil. Nach den beiden Mercedes-Modellen folgt der VW Passat mit nur noch 30 % US-Wertschöpfung.

Dahinter wird es ganz mau. Es folgen das in Mexiko gefertigte VW Beetle Cabrio (12 %), VW Jetta (11 %) und der VW Beetle (10 %). Alle anderen deutschen Modelle haben einen US-Anteil von unter 10 %. Die Audi-Modelle kommen nur auf 0 bis 1 % US-Wertschöpfung, keinen US-Anteil haben zahlreiche Mercedes-Modelle wie die B-Klasse, CLA, CLE, E-Klasse und S-Klasse sowie alle Porsche-Modelle.

BMW wird auf der 2017er-Liste noch nicht geführt, aber auch 2016 kam kein BMW-Modell über 5 %.

Die amerikanischsten aller in Amerika verkauften Modelle haben wir auf Basis der 2017er-Angaben in der Fotoshow zusammengeführt.