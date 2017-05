Können Sie noch zählen, wie viele Kärtchen von Export-Händlern Sie schon aus dem Fensterrahmen Ihres Autos gezogen und weggeworfen haben? Nein? Ein Trend, der in der Aufkleber-Industrie angekommen ist und erkannt wurde. Mit dem entsprechenden Sticker kann nun einfach auf ein rechtsgültiges Geschäft im Wert von 30.000 Euro hingewiesen werden. Sollten Sie allerdings dann auch nur an ein Auto kleben, das nicht so viel wert ist. Pappen Sie das an Ihren Porsche 911, und sie können sich mit Händler-Kärtchen vermutlich das Ferienhaus tapezieren.

Foto: Clemens Hirschfeld Ruckzuck ist der Deal abgeschlossen. Wer eine alte Kiste fährt könnte damit einen echten Glückstreffer landen.

Mehr oder weniger geschmackvoll

Das GTI-Treffen am Wörthersee ist nicht nur ein Schaulaufen getunter Autos, sondern auch jeder Menge besonderer Typen. Die tragen dann entsprechende T-Shirts oder veredeln Ihre Boliden mit lustigen Aufklebern, die etwa erhöhten Zahnverlust bei Berührung des Wagens prognostizieren. Mal mehr und mal weniger geschmackvoll, aber sicherlich für ein Lächeln gut. Die besten Exemplare können Sie sich in unserer Bildergalerie anschauen.