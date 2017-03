Das in Genf gezeigte Jubiläumsmodell trägt den Beinamen Sleipnir, der sich von einem achtbeinigen Sagenpferd ableitet, das von Göttervater Odin geritten wurde. Dazu komponierten die Dänen eine Sonderlackierung in Fjord Blue mit kupferfarbenen Akzenten.

Aufgeladener V8 mit 1.163 PS

Angetrieben wird der TS1 GT von einem 5,8 Liter großen V8-Motor, der gleoich von zwei Kompressoren aufgeladen wird. In Summe soll der Achtzylinder so 1.163 PS und ein maximales Drehmoment von 1.100 Nm an den Start bringen. Ein sequentielle Siebengang-Getriebe und ein Sperrdifferenzial leiten das Antriebsmoment an die Hinterräder weiter.

Zum weiteren Technikpaket gehören auch geschmiedete Zentralverschlussfelgen und Carbon-Keramik-Stopper. Ansonsten präsentiert sich der TS1 GT als Weiterentwicklung des ST1, von dem er auch weitestgehend die linienführung übernimmt. Zum TS1 GT soll sich später noch eine weiter für die Rundstrecke optimierte Version mit dem Nemen TSR gesellen.