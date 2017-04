Zulassungen Baureihen März 2017

Bei jedem Hersteller gibt es Modelle, die Masse machen, und andere, die nur in kleinen Stückzahlen an den Mann gebracht werden können. Wir zeigen die Verkaufsstars und Zulassungszwerge der wichtigsten Hersteller.

Der Volvo XC60 steht kurz vor der Wachablösung und nimmt dabei nochmal ordentlich Fahrt auf. Mit beinahe explodierenden Neuzulassungszahlen krönt sich der Oldie im Volvo-Programm zum absoluten Verkaufskönig.

Bei BMW festigt der 3er mit erneut guten Zahlen seine Position als Bestseller. Am anderen Ende steht der noch im Abverkauf befindliche Z4. Im Hause Fiat ist eigentlich der Ducato der absolute Verkaufskönig, als Nutzfahrzeug fällt er aber aus unserem Ranking. Dann ist doch wieder der Fiat 500 der Verkaufskönig.

Bei Ford hat im März der Fiesta den Focus vom Spitzenplatz verdrängt, bei Honda hat der CR-V den Civic abgelöst, bei Hyundai der Tucson den i30, bei Porsche der Macan den Cayenne, bei Suzuki der Vitara den Swift und bei Renault der Mégane den Clio.

Bei VW droht dem Golf hingegen keine Wachablösung. genauso wenig wie der C-Klasse bei Mercedes, dem Octavia bei Skoda, dem Leon bei Seat oder dem Qashqai bei Nissan.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.