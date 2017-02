Bei jedem Hersteller gibt es Modelle, die Masse machen, und andere, die nur in kleinen Stückzahlen an den Mann gebracht werden können. Wir zeigen die Verkaufsstars und Zulassungszwerge der wichtigsten Hersteller.

Im Januar 2017 hat es die neue Alfa Giulia geschafft und sich bei den Italienern an die Spitze des Angebots gesetzt. Dort hat sich die A4-Baureihe bei Audi schon lange etabliert. Bei BMW hat es der SUV X1 im Januar geschafft alle anderen Baureihen klar hinter sich zu lassen.

Viele Marken von SUVs dominiert

Fiat definiert sich in Deutschland beinahe ausnahmlos über die 500er-Familie. Bei Ford konnte der Fiesta abermals den Focus als Bestseller ablösen. CV-R heißt der neue Topseller bei Honda, der damit den Civic ablöst. Der Sportwagenmarke Jaguar droht das gleiche Schicksal wie Porsche. Stückzahlen macht hier der SUV F-Pace, bei Porsche steht der Macan ganz vorne in der Kundengunst. Die klassischen Sportwagen reihen sich jeweils weiter hinten ein. SUV-Modelle dominieren auch bei Kia und Lexus das Angebot.

Bei Mazda hat hingegen der 3er den CX-5 als Bestseller abgelöst. Dafür steht bei Maserati der neue SUV Levante wieder ganz vorn. Der SUV Qashqai ist unbestritten auch der Star im Nissan-Angebot, hinter dem alle anderen Baureihen klar zurückstehen. Bei Renault kann der Kleinwagen Clio bislang noch alle internen SUV-Attacken locker abwehren.

Und bei VW bauen sie zwar überaus erfolgreiche SUV-Modelle, doch den Golf weren die wohl nie vom Bestseller-Thron stoßen.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.