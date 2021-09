AC Ace RS Electric Retro-Sportwagen auf elektrisch

Die AC Cobra kennt wohl fast jeder Autofan. Der von Carroll Shelby maßgeblich mitentwickelte V8-Sportwagen ist eine automobile Ikone und erzielt bei Auktionen heutzutage immer wieder Millionenpreise. Anders der AC Ace, der vom Legendenstatus der Cobra meilenweit entfernt ist. Dabei hätte es die Cobra ohne den Briten gar nicht gegeben: Shelby schenkte dem Ace ein zweites Leben, indem er erstmals 1962 dessen Reihen-Sechszylinder durch einen 4,3-Liter-V8 aus Ford-Produktion ersetzte. Der Rest ist Automobilgeschichte.

Neuauflagen und Nachbauen der Cobra gibt es folgerichtig inzwischen fast unzählige. Beim AC Ace ist die Menge der Reinkarnationen deutlich überschaubarer. Weshalb der inzwischen wiedergegründete Hersteller AC Cars den Zeitpunkt für passend hält, selbst eine solche auf den Markt zu bringen. Retro ist allerdings nur das Design des offenen Zweisitzers, denn das in Bristol ansässige Unternehmen spendiert ihm einen Elektroantrieb.

Mit 272 PS und maximal 500 Nm

Für den Ace RS Electric nutzt AC Cars sein fortschrittlichstes Chassis, genannt Mk IV. Der Elektromotor basiert auf einem Triebwerk des Spezialisten Falcon Electric, wurde für den Ace aber speziell angepasst. Er leistet 200 kW (272 PS) und entwickelt ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern, wobei dies einen Peak-Wert darstellt. Kontinuierlich stellt der Antrieb die Hälfte zur Verfügung. Auch wegen des bescheidenen Leergewichts von 1.050 Kilogramm gelingt der Spurt von Null auf Hundert in 5,5 Sekunden. Das Batteriepaket verfügt über eine Kapazität von 38 Kilowattstunden und soll eine Reichweite von 200 Meilen (322 Kilometer) ermöglichen.

AC Cars Die Produktion des handgefertigten Elektro-Roadsters soll Ende 2022 starten.

Wenn Ende 2022 die Produktion des AC Ace RS Electric in Handarbeit startet, beerbt er gleich zwei Modelle. Zu diesem Zeitpunkt will AC Cars die Fertigung seiner beiden anderen Elektro-Modelle, die AC Cobra Electric der Serien 1 und 4, beenden. Als AC-Original trägt der Ace RS Electric übrigens eine entsprechende Chassisnummer, was vor allem für Sammler interessant sein dürfte.

Der Preis? Umgerechnet 151.000 Euro

Apropos: Zum Start der Modellreihe legt AC Cars eine Einführungsserie ("Founder's Edition") auf, die auf 37 Exemplare limitiert sein wird. Die Anzahl kommt nicht von ungefähr: Genau so viele Autos der finalen Version des originalen AC Ace, Modellbezeichnung RS, wurden zum zwischenzeitlichen Ende der Baureihe gefertigt. Die elektrische Neuauflage soll zu Preisen ab 129.500 Pfund (aktuell etwa 151.000 Euro) erhältlich sein.

Fazit

So klassisch die Sportwagen von AC Cars optisch auch daherkommen, bei den Antrieben setzen die Briten immer stärker auf die Kraft der elektrischen Energie. Mit Batterie statt Kraftstofftank ist der Ace RS Electric jedenfalls deutlich schneller als das Original mit Reihensechser. Ob er auch dessen emotionale Strahlkraft ins Hier und Jetzt hinüberretten kann, muss sich allerdings noch zeigen.