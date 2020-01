Arrival Elektrotransporter Hyundai und Kia steigen ein

Der koreanische Autobauer Hyundai/Kia steigt mit einer Investition von 100 Millionen Euro – 80 Millionen kommen von Hyundai, 20 Millionen von Kia – beim britischen Elektroautobauer Arrival ein. Mit der Partnerschaft wollen die Koreaner in den Markt der kleinen, rein elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeuge einsteigen. Die von Arrival entwickelte, skalierbare Elektroantriebsplattform soll künftig auch unter kleinen und mittleren Transportermodellen der Asiaten zum Einsatz kommen. Hyundai/Kia setzt dabei vor allem auf die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportern in europäischen Ballungszentren. Die Arrival-Plattform soll dabei eine flexible Anpassung an die Kundenbedürfnisse abdecken.

Elektrotransporter verwandt mit dem Roboracer

Das britischen Unternehmen Arrival, das aus Charge Automotive hervorgegangen ist und mittlerweile 700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und baut seit 2015 rein elektrisch angetriebene Transporter auf einer eigenen Plattform, die bereits in einer zweiten Generation am Start ist. Fertigungsstandorte gibt es in den USA, Deutschland, Israel, Russland und Großbritannien. Charge Automotive liefert unter anderem die Elektroantriebs- und Steuerungstechnik für den Roboracer - eine autonom fahrenden Elektrorennwagen, der künftig eine eigene Rennserie bestreiten soll.

Die Konstruktion der E-Transporter setzt auf ultraleichte Verbundwerkstoffe. Die Reichweite wird mit rund 300 Kilometer angegeben. Preislich liegen die Arrival-Transporter auf Augenhöhe mit konventionell angetriebenen Modellen. Später sollen die Trucks auch autonom fahren können.