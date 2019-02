Auf der IAA 2017 hatte BMW mit der Studie i Vision Dynamics einen Ausblick auf ein rein elektrisch angetriebenes Mittelklassemodell gegeben, das auf der 4er-Reihe aufbauen soll. Als Marktstartdatum wurde seinerzeit 2021 genannt, seine Premiere dürfte der kommende BMW i4 aber bereits auf der IAA 2019 feiern.

Sieht aus wie ein 4er

Wie der neue BMW i4 aussehen wird, zeigen jetzt schon ziemlich klar die Bilder vom aktuell erwischten Erlkönig. Der BMW i4 sieht aus wie ein 4er Gran Coupé. Die Differenzierung des i4 zu seinen mit Verbrennern angetriebenen 4er-Brüdern dürfte lediglich über andere Anbau- und Zierteile erfolgen. Die Nähe zum 4er ist naheliegend, baut doch auch der i4 auf der bekannten CLAR-Plattform auf, die sowohl Verbrenner- als auch Elektroantriebe darstellen kann. Auf exotische Werkstoffe wie Karbon, die maßgeblich bei i3 und i8 verbaut werden, kann dabei verzichtet werden.

BMW i Vision Dynamics (BMW i4) Elektro-3er mit 500 Kilometer Reichweite

600 km Reichweite und Allradantrieb

Der BMW i4, der in direkter Konkurrenz zum Tesla Model 3 stehen wird, soll über eine Reichweite von 600 Kilometer verfügen und in vier Sekunden auf Tempo 100 spurten können. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit Blick auf den Energiekonsum voraussichtlich bei 200 km/h abgeregelt. Als Antrieb werden Elektromotoren an beiden Achsen zum Einsatz kommen, der i4 wird so zum Allradler. Die E-Motoren sind skalierbar und können so verschiedene Leistungsvarianten darstellen. Los gehen dürfte es mit einer Gesamtpower von rund 250 kW.

Im Innenraum wird der BMW i4 mit der jüngsten iDrive-Technologie, einem Breitbandbildschirm sowie einem Touchscreen aufwarten. In Sachen autonomes Fahren dürfte sich der BMW i4 auf Level 3 bewegen, sprich er kann auf der Autobahn weitestgehend selbständig fahren.