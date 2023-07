In seiner Optik ähnelt der Optiq dem Full-Size SUV Lyriq, der seit Sommer 2022 in Nordamerika bei den Händlern steht. An der Front ist das aktuelle Markendesign mit nach unten gezogenen Scheinwerfern und einem mit diesem verbundenen Kühlergrill-Imitat zu sehen.

Zweiter elektrischer Crossover von Cadillac Rundum ist der SUV mit schwarzen Paneelen verkleidet. An den Türen sind bündig abschließende Türgriffe montiert. Am Heck wirkt es so, als wären die Designer etwas unschlüssig gewesen. Auf beiden Seiten der Heckscheibe sind schlanke Beleuchtungselemente angebracht. Ein Stück darunter sind hochkantige Heckleuchten montiert. Die kleinen roten Elemente dienen vermutlich als Blinker. Im Design gibt sich der Optiq insgesamt deutlich dezenter als der Lyriq.

In den Abmaßen kommt der Optiq dem ebenso elektrischen Mercedes EQE SUV nahe. Der Mittelklasse-SUV von Cadillac misst 4,82 Meter in der Länge und ist 1,91 Meter breit.

In China sollen zwei Varianten erscheinen. Beide verfügen über einen Elektromotor in verschiedenen Leistungsstufen. Das Einstiegsmodell soll laut Leak 150 kW leisten, das stärkere Modell 180 kW.

Derzeit gibt es noch keine Angaben zu den Kapazitäten der Batterien, die SAIC und CATL in einem Joint Venture produzieren. Produktionsstandort des Optiq ist das SAIC-GM-Werk in Wuhan.

Optiq soll Weltauto werden Es gilt als wahrscheinlich, dass der Optiq auch in Nordamerika und Europa auf den Markt kommt und zusätzlich in einer nordamerikanischen Fabrik entsteht. Wann es so weit ist, steht noch nicht fest. General Motors möchte mit seinen neuen Elektromodellen international wieder präsenter sein.

Das zeigt sich auch darin, dass Cadillac sich für den australischen Markt die Namensrechte für den Modellnamen gesichert hat – derzeit ist die Luxusmarke nicht in Down Under aktiv. Das offizielle Debüt des Optiq wird wahrscheinlich Ende 2023 stattfinden.

