Chevrolet Blazer Ab 2023 auch als Elektroversion

GM bringt auf seinem Weg zur umfassenden Elektrifizierung seiner Modellpalette auch den Chevrolet Blazer als Elektroauto an den Start. Vorgestellt werden soll der Blazer EV noch in diesem Jahr, um dann bereits im Frühjahr 2023 als Vertreter des 2024er-Modelljahres in den Handel zu kommen. Starten soll der Blazer EV in der sportlich angehauchten Ausstattungsvariante SS.

Der Blazer baut – wie viele andere GM-Modelle – auf der Ultium-Plattform auf. In welcher Konfiguration diese im Blazer EV zum Einsatz kommt, ist bislang noch nicht bekannt. Erwartet werden aber Versionen mit Hinter- und Allradantrieb sowie Reichweiten zwischen 350 und 500 Kilometern. Preislich dürfte sich der Blazer EV irgendwo bei 40.000 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 36.400 Euro) bewegen. Nach Europa schafft es der Blazer EV mit Sicherheit nicht. Der chinesische Markt scheint für den Elektro-SUV aber wahrscheinlich.

Umfrage 50276 Mal abgestimmt Elektro-SUV egal welcher Marke sind ... .. ein "must-have"! ... überflüssig mehr lesen

Fazit

GM baut sein Angebot an Elektromodellen ab dem Frühjahr 2023 um den Chevrolet Blazer EV aus. Der nutzt wie viele seiner Markenbrüder die bekannte Ultium-Elektroplattform.