Cupra Born im Privat-Leasing Sportlich-elektrisch für unter 300 Euro

Knapp 40.000 Euro kostet der neue Cupra Born in der höchsten Leistungsstufe. Die Leasingraten beginnen dagegen schon bei unter 300 Euro.

Nein, eine Kopie des VW ID.3 soll der nahezu identisch große Cupra Born nicht sein, obwohl er ja in Zwickau vom gleichen Band rollt und sich die gesamte MEB-Technik leiht. Dank eigenständiger Front und durchgehendem Leuchtband am Heck ist dem Kompaktstromer die Verwandtschaft auch erst auf den zweiten Blick anzusehen. Der Cupra Born pflegt sportlichere Ambitionen als der ID.3, ist quasi das GTI-Modell unter den Konzernstromern.

Zwei Leistungsstufen wurden zum Marktstart angekündigt. Die schwächere leistet 110 kW (150 PS), die stärkere 150 kW (204 PS). Auf Wunsch gibt es für das Top-Modell einen E-Boost, der der auf Knopfdruck weitere 20 kW bereitstellt. Damit ist der Cupra Born nicht nur stärker als der VW ID.3, sondern auch teurer. Der aktuell nur mit 150 kW verfügbare Born kostet ab 37.220 Euro, den ID.3 gibt es dagegen mit identischer Leistung ab 33.390 Euro.

Cupra Born Leasing ab 269 Euro

Die Angebote beziehen sich auf den Tag der Artikelerstellung: 22.02.2022

Alternativ zum Barkauf oder der Finanzierung gibt es für den Cupra Born immer mal wieder attraktive Leasingangebote zu guten Konditionen. Auf der offiziellen Webseite startet die Leasingrate bei 315 Euro monatlich. Doch es geht auch günstiger. Zum Beispiel:

ab 288 Euro auf leasingmarkt.de

ab 270 Euro auf leasingtime.de

ab 269 Euro auf null-leasing.de

Zu diesen Konditionen gibt es den Cupra Born in der bereits erwähnten höchsten Leistungsvariante mit 204 PS und der 58-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu 424 Kilometer. Die Laufzeit beträgt in der Regel 48 Monate, die Kilometerleistung 10.000 pro Jahr, wobei diese Parameter anpassbar sind. Zu beachten ist, dass bei dieser Art Angeboten die staatliche Förderung für E-Autos bereits als Sonderzahlung einkalkuliert ist. Das bedeutet, der Leasingnehmer muss in Vorleistung treten: 6.000 Euro netto (7.140 Euro brutto) werden bei Vertragsabschluss fällig. Bei fristgerechter Beantragung der Umweltprämie landet die Summe aber wieder zurück auf dem eigenen Konto. Eine Bedingung dafür ist, dass der Cupra Born mindestens 24 Monate lang geleast wird.

Vorsicht auch bei den Lieferzeiten: Aufgrund der Halbleiter-Krise sind diese speziell bei E-Autos aktuell recht lang. Beim Cupra Born müssen Besteller laut den Leasingangeboten 4,5 bis 12 Monate warten. Gut möglich, dass die Angaben auch nach der Bestellung noch "nach hinten" korrigiert werden. Eine Lösung sind Angebote für sofort verfügbare Neuwagen, die dann preislich jedoch deutlich höher ausfallen. Bei der Suche nach dem besten Angebot lohnt auch der Blick auf zusätzliche Dienstleistungen, die bereits in der Leasingrate enthalten sind. So übernehmen einige Anbieter zum Beispiel die Bereitstellungskosten, die Kfz-Steuer oder bieten eine kostenlose Leasingraten-Versicherung an.

Fazit

Der sportliche Cupra Born ist bereits zu Konditionen von unter 300 Euro monatlich zu haben. Bei diesen Angeboten ist die staatliche Förderung bereist einkalkuliert. Außerdem ist aktuell mit längeren Lieferzeiten als üblich zu rechnen.