F-150 Lightning EV Performance Demonstrator Ford plant Hardcore Elektro-Pick-up

Was schon seit einer Weile gemunkelt wurde, ist seit Freitag (3. Februar 2023) offiziell: Ford kehrt 2026 in die Formel 1 zurück. Zwar nicht mit einem eigenen Team, sondern als Partner der Weltmeister-Truppe Red Bull Racing samt dessen Junior-Team Alpha Tauri. Trotzdem hielt es der US-Autokonzern für angemessen, sein F1-Comeback standesgemäß im Rahmen eines großen Events in New York zu verkünden.

Während der Veranstaltung waren einige Schaubilder zu sehen, die viel Bekanntes zeigten. Aber auch eine Neuerung auf einer Grafik mit der Überschrift "EV Performance Demonstrators", also leistungsstarke Demofahrzeuge mit Elektroantrieb. Im Zentrum des Bildes unter dem Ford-Emblem und dem Schriftzug "Ford Performance": Die Silhouette eines Pick-ups mit der Aufschrift "Coming Soon"; das Auto wird also bald vorgestellt.

In illustrer Gesellschaft

Was uns da erwartet, ist angesichts der anderen auf dem Bild gezeigten Boliden unschwer zu erraten. Hier kommt ein Ford F-150 Lightning in Hardcore-Machart auf uns zu, der beweisen soll, welchen Fahrspaß elektrisch angetriebene Autos hervorrufen können. Zu diesem Zweck hat Ford in den vergangenen drei Jahren bereits den Mustang Mach-E 1400, den Mustang Cobra Jet 1400 und den Ford Pro Electric Supervan (siehe Videos) aufgelegt. Zudem zeigt die Grafik den F-100 Eluminator, mit dem Ford auf der SEMA 2021 seinen neuen Elektroantrieb zum Nachrüsten ("Crate Engine") promotet hat.

Zur Antriebstechnik dieses F-150 Lightning EV Performance Demonstrators hat Ford bei der Veranstaltung in New York nichts verraten. Die anderen auf dem Schaubild gezeigten Autos bieten aber Anhaltspunkte, in welche Richtung es gehen könnte. Am F-100 Eluminator mit seinen 210 kW (286 PS) und maximal 431 Newtonmetern wird er sich eher nicht orientieren. Schließlich liegt bereits die Serienversion des F-150 Lightning (siehe Fotoshow) mit 458 bis 589 PS und maximal 1.050 Newtonmetern deutlich über diesen Werten.

Die Leistung? Sicher vierstellig!

Als Blaupause dienen schon eher die anderen gezeigten Elektro-Dampfhammer, die mit Leistungswerten zwischen 1.419 PS (Mustang Mach-E 1400 und Mustang Cobra Jet 1400) oder gar fast 2.000 PS (Supervan) aufwarten. Die Power wird jeweils von mehreren Elektromotoren (zwischen vier und sieben) bereitgestellt, die ihre Energie aus überschaubar großen Batterien beziehen, damit das Gewicht nicht ausufert.

Fazit

Ford baut sein EV-Performance-Demonstrator-Trio wohl bald zum Quartett aus und integriert eine besonders scharfe Version des F-150 Lightning in das illustre Line-up. Zur Technik des elektrischen Pick-up-Dampfhammers ist zwar noch nichts bekannt. Dass er stark und schnell sein wird, darf jedoch als gegeben gelten.