Ford patentiert Front Trunk für F-150 Electric Pickup bekommt Doppel-Frunk mit viel Licht

Zum neuen elektrischen Pickup Ford F-150 kommen immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Jetzt sind Zeichnungen aufgetaucht, die Ford beim US-Patentamt eingereicht hat. Darauf ist eine Pickup zu sehen, unter dessen Fronthaube ein Kofferraum sitzt. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um den besagten elektrischen F-150. Auffällig sind die zahlreichen Lichtquellen, die die Ford-Ingenieure für den Zusatz-Kofferraum vorgesehen haben und die Tatsache, dass die Fronthaube bei einem Zugang zum Kofferraum geschlossen bleiben kann.

Ford Mit einem Prototyp des elektrischen F-150 zog Ford bereits mehrere hundert Tonnen schwere Eisenbahn-Waggons.

Zweiteilige Schublade

In seiner Patentschrift „Vehicle with front trunk“ zeigt Ford einen doppelten Kofferraum, der durch ein Nach-vorn-Klappen des Frontgrills zugänglich ist. So ein System zeigte bereits Bollinger bei seinem Geländewagen B1 und seinem Pickup B2. Die für den Kofferraum vorgesehenen Leuchtquellen erinnern an eine Lichterkette – dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um zahlreiche in einer Linie positionierte LED. Diese LED sollen beide Frontkofferräume ausleuchten können.

Rivian Rivian R1T: Ford hat sich inzwischen am Startup Rivian beteiligt und hat somit Zugriff auf frische Ideen in Sachen elektrischer Pickup.

Der Kofferraum selbst ist eher eine zweiteilige Schublade, die sich mindestens zur Hälfte auf der Front herausziehen lässt. Um zum hinteren Bereich dieser Schublade zu gelangen, lässt sich der fordere Bereich im herausgezogenen Zustand nach rechts wegklappen.

Tesla Tesla landete mit seinem Cybertruck einen monströsen PR-Coup. Bei der Vorstellung zog ein Cybertruck einen klassischen Ford F-150 weg. Ford brennt darauf, einen Cybertruck im Zugversuch hilflos an seinem elektrischen F-150 baumeln zu sehen.

Front-Kofferraum als Frunk

Mit dem ausgeklügelten Front-Staufach nimmt Ford den Tesla-Grundsatz auf, immer etwas ein bisschen anders zu machen und die Kunden zu überraschen sowie deren Erwartungen zu übertreffen. Tesla selbst hat erst kürzlich mit dem radikal gezeichneten Elektro-Pickup namens Cybertruck seine Version eines elektrischen Pickup vorgestellt. Bisher ist allerdings nichts über einen Front-Stauraum beim Cybertruck bekannt – andere Modelle von Tesla haben sehr wohl einen Frontkofferraum.

Bollinger B1

Kofferraum vorn uralt

Als Begriff für Front-Kofferräume scheint sich, zumindest im englischen Sprachraum, der Begriff „Frunk“ zu etablieren – als Mischung aus Front und Trunk. Obwohl dies erst im Zuge der fortschreitenden Fahrzeug-Elektrifizierung und dem damit verbundenen Wegfallen des meistens unter der Fronthaube sitzenden Verbrennungsmotors geschieht, gibt es Frontkofferräume schon sehr lange. Selbst der 1938 vorgestellte VW Käfer (Typ 1) hat seinen Kofferraum unter den Fronthaube.

Der elektrische Ford F-150 könnte 2021 auf den Markt.

Fazit

Ford kniet sich bei der Elektro-Version seines F-150 richtig rein. Ein paar pfiffige Ideen sind genau das Richtige, um gegen angstfreie Konkurrenten wie Tesla vorn zu bleiben – schließlich ist der F-150 Fords Kerngeschäft.

Auf das prächtige US-Pickup-Marktsegment sind viele Anbieter scharf – im Rahmen der aktuellen Verkehrswende zu elektrischen Antrieben sehen sie ihre Chance. Am mit frischen Ideen auftrumpfenden Startup Rivian hat sich Ford rechtzeitig beteiligt, Teslas Cybertruck dürfte a) später kommen und b) eine deutlich extrovertiertere Käuferschicht ansprechen, Bollinger baut in Detroit edle Gelände-Mobile für die betuchtere Kundschaft.

Der zweiteilige Front-Kofferraum dürfte nur eine von vielen frischen Ideen sein, mit denen Ford sein wichtigstes Modell in die Zukunft führt und damit gute Chancen hat, auch im Elektrozeitalter der US-Pickup-Champion zu sein.