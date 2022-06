Ford Performance E-Transporter Elektrischer Power-Transit in Goodwood

Goodwood-Fahrer aufgepasst: Für das 2022er Festival of Speed kündigt Ford Europe über Twitter ein ganz besonderes Modell an. Das kommt aus der Nutzfahrzeugsparte und es kommt mit Elektroantrieb. Damit ein E-Transporter auch zum Festival of Speed passt, darf auch noch Ford Performance mitmischen. Konkreter wird der Autobauer in seinem Teaser allerdings nicht.

Elektrischer Supervan

Schweift man mit seinen Gedanken allerdings etwas durch die jüngere und auch ältere Ford-Geschichte, dann scheint sich das Thema zu verdichten. Die Briten waren schon immer groß, wenn es darum ging den Ford-Transportern sportliche Gene einzuhauchen. So haben bereits mehrere Transit-Generationen unter dem Spitznamen Supervan Karriere gemacht. Jetzt könnte ein neuer Supervan dazu kommen.

Aktuell hat Ford zwei passende Basismodelle im Angebot. Da wäre der klassische Transit in seiner Elektrovariante sowie der nagelneue Ford E-Transit Custom – ebenfalls rein elektrisch befeuert. Als idealen Antriebsstrang-Spender würden wir den Ford Mustang Mach-E ausmachen. Was mit dessen Technik machbar ist, hat Ford schon beim Mustang Mach-E 1400 gezeigt. Ein entsprechend ausgestatteter neuer Supervan dürfte auch beim Hillclimb in Goodwood ein gute Figur machen.

Fazit

Ford kündigt für Goodwood ein elektrisch angetriebenes Nutzfahrzeug an. Da Ford Performance mit am Start ist, tippen wir auf einen neuen Supervan – dieses Mal mit elektrischem Antrieb. Wir freuen uns schon darauf.