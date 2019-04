Ford hat seine Elektro-Mobilitätsstrategie für den europäischen Markt vorgestellt. Eine Rolle darin spielen auch rein elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge. Angekündigt wurde eine rein mit Strom fahrende Variante des Großraumtransporters Transit, die bereits 2021 auf den Markt kommen soll.

Abgeleitet von diesem hatte Ford aber auch das Transit Smart Energy Concept im Gepäck – einen Kleinbus mit rein elektrischem Antrieb, zehn Sitzplätzen und zahlreichen Ideen an Bord, die Energie sparen und somit die Reichweite steigern können. Das in Deutschland entwickelte Konzeptfahrzeug kombiniert das Fahrgestell des regulären Transit mit der Antriebstechnik des Elektro-Transporter-Herstellers StreetScooter, mit dem Ford zusammen auf Transit-Basis den Lieferwagen StreetScooterXL entwickelt hat. Die Reichweite wird mit 150 Kilometer angegeben, die Ladezeit der Batterie mit vier Stunden.

Heizung per Wärmetauscher

Doch nun zu den speziellen Energiespar-Kniffen, die im Transit stecken. Statt einer konventionellen Luftheizung steckt im Kleinbus ein Wärmetauscher, der die Abwärme aus dem Antriebstrang, der Außenluft und der Luft im Fahrgastraum nutzt um die Kabine zu heizen – und zwar über Sitzheizungen. Optional lassen sich die Sitze auch klimatisieren. Bedient werden dabei immer nur belegte Plätze. Um wenig Wärme wieder zu verlieren, werden die Türen gerade soweit geöffnet, dass die Passagiere ein- oder aussteigen können. Zeitgleich schalten Heizung und Klimaanlage ab, um Energieverluste zu minimieren. Das gleiche Ziel verfolgen die doppelwandig ausgelegten Isolierglasscheiben, das isolierte Dach und der isolierte Boden sowie die durchsichtige Trennwand vor dem Sitz an der Tür. Zusätzliche Energie schöpft der Kleinbus über Solarzellen auf dem Dach.

Als ganz spezielles Feature setzt Ford auf eine rote Innenbeleuchtung, die macht zwar nicht wärmer und spart auch keine Energie, lässt das Temperaturempfinden der Passagiere aber um 0,5 Grad ansteigen. Bei heißen Temperaturen wird auf Blau umgeschaltet, das senkt gefühlt die Temperatur um 0,5 Grad. Alle Energieflüsse und Verluste bekommt der Fahrer über ein großes Display angezeigt.

Ford will das Transit Smart Energy Concept noch dieses Jahr in Deutschland in der Praxis erproben um so Erfahrungen zu sammeln.