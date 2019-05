FV Frangivento Asfanè DieciDieci Neues Hybrid-Hypercar mit 1.010 PS

FV Frangivento bringt am 30. Mai 2019 ein neues Hybrid-Hypercar an den Start. Ein Benzinmotor und zwei Elektromotoren bringen jede Menge Leistung, ein heißes Aluminium-Kohlefaser-Kleid sorgt für scharfe Optik und spart Gewicht.

Wenn am 30. Mai dieses Jahres im Nationalen Automobilmuseum in Turin mit dem Asfanè DieciDieci der Prototyp eines Serienhypercars debütiert, stellt sich nur noch die Frage: „Ist das Ernst? Und wenn ja: Wann kommt der auf die Straße?“ Die Antwort müssen wir noch schuldig bleiben. Selbst auf die Frage nach dem Antrieb lässt sich (noch) nicht zu 100 Prozent beantworten – vielleicht nach der Präsentation.

Gerüchten zufolge sollen ein turbogeladener Benzinmotor und zwei Elektromotoren das Hypercar antreiben. Der Verbrennungsmotor soll an der Hinterachse positioniert sein, die E-Motoren und in jedem der beiden Vorderräder, was Allradantrieb ermöglicht. Die Systemleistung könnte, so soll es der Name verraten (DieciDieci bedeutet zehn zehn), 1.010 PS betragen.

Frangivento Ein weiteres Modell aus dem Hause FV Frangivento: Der Charlotte Roadster ist ein reines Elektroauto. 1.550 Kilogramm bringt der 4,61 Meter lange und 1,15 Meter hohe Sportler auf die Waage.

Der FV Frangivento ist eine Weiterentwicklung des Asfane-Konzepts von 2016. Die Gemeinsamkeiten liegen vor allem in der Aluminiumarchitektur und dem handgefertigten Chassis aus Aluminium und Kohlefaser. Das Unternehmen ist im italienischen Moncalieri ansässig und geht auf Paolo Mancini und den Designer Giorgio Pirolo zurück. Die Italiener arbeiten mit Unternehmen aus der Automobilindustrie wie Pirelli, Sparco, OZ Racing und Brembo zusammen.