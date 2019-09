Garage Italia Fiat Panda 4x4 Icon-E Mit E-Antrieb und Soundsystem

Basis für den Umbau durch die Garage Italia bildet ein Ur-Panda mit dem kantigen Design aus der Feder von Giorgetto Giugiaro. Als Partner fungierten die Textilmanufaktur Vitale Barberis Canonico und der Hifi-Spezialist JBL.

Den Verbrenner unter der vorderen Haube ersetzt Garage Italia durch einen Elektromotor, der direkt an das Original-Getriebe und den vorhandenen Allradantriebsstrang angeflanscht wurde. Leistungsdaten wurden nicht genannt. Der E-Motor soll den Panda aber auf bis zu 115 km/h beschleunigen können. Das verbaute Batteriepaket ermöglicht eine Reichweite von rund 100 Kilometern. Die Ladesteckdose verbirgt sich unter der Tankklappe. Für einen Ladezyklus sollten je nach Stromstärke zwischen drei und acht Stunden eingeplant werden.

Edle Stoffe, edle Lautsprecher

Äußerlich gibt sich der Icon-E unspektakulär. Sonderlack, ein blauer Designstreifen und in Kontrastfarbe gehaltene Stahlfelgen müssen reichen. Den Innenraum hat Vitale Barberis Canonico mit edlen Stoffen ausgeschlagen. Neu bezogen wurden Türtafeln, Dachhimmel und Armaturenbrett.

Garage Italia

Für ein zeitgemäßes Sounderlebnis sorgt die Hifi-Installation von JBL. Die Spezialisten bestückten die Türen und die große Ablage im Armaturenbrett mit hochwertigen Lautsprechern. Im Verborgenen arbeitet noch ein aktiver Subwoofer zu.

Auf den Garage Italia Panderis sollen im Rahmen des an Icon-E-Auto-Projekts noch der Pandoro in Zusammenarbeit mit Modedesignerin Marta Ferri, der Pand'Art mit Arthur Kar von L'Art de L'Automobile, der Pandina Jones in Kooperation mit Car & Vintage, der Website für Oldtimer-Fans, und schließlich der 00Panda als Geheimagent folgen. Die Idee von Icon-E ist es, legendären Autoklassikern neues Leben einzuhauchen, indem sie mit Elektromotor ausgestattet werden und ein frisches Design erhalten.