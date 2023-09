Seit Ende 2021 bietet der koreanische Autobauer Hyundai den kleinen Crossover Casper auf seinem Heimatmarkt sowie in Indien an. Jetzt wurden in Europa erste Erlkönige auf Testfahrt gesichtet, bei denen es sich eindeutig um den Micro-SUV handelt. Besonders auffällig ist der elektrische Ladeanschluss in der Frontschürze, der klar auf einen Elektroantrieb hinweist. Ebenso das nachgestellte E auf dem Kennzeichen.