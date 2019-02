Der koreanische Autohersteller Hyundai bietet den Ioniq als klassischen Hybrid, Plug-In-Hybrid und rein elektrisch an. Jörg Trautmann ist auto-motor-und-sport-Leser und darf vier Wochen lang ausgiebig den rein elektrischen Ioniq testen, Erfahrungen sammeln und weitergeben. Trautmann ist technikaffiner Softwareentwickler und am Zusammenspiel aller Komponenten im alltäglichen Einsatz interessiert. Eine Garage hat der Hyundai Ioniq Elektro-Tester zwar, jedoch (noch) ohne Wallbox zum Schnellladen. Er ist vor allem darauf gespannt, ob das Laden an einer etwas entfernten Ladestation von ihm als lästig empfunden wird, oder ihn diese Prozedur sogar überzeugt und seine Meinung stärkt, auf Dauer auf eine hauseigene Wallbox verzichten zu können.

1. Woche

Bei der Überführung des Fahrzeugs von Offenbach nach Oldenburg kam es vor allem auf eine gute Lade-Planung an. Die Ladestationen sollten in einem Abstand von etwa 100 Kilometern geplant werden, um bei einer gestörten oder belegten Ladesäule genügend Reserven zu haben, eine andere Ladestation ansteuern zu können. Ich konnte glücklicherweise freie 50 kW-Schnelllader nutzen. Die durchschnittliche Ladezeit betrug 30 Minuten. Da die Stationen entweder direkt bei einem Einkaufszentrum oder einem Fastfood-Restaurant lagen, konnte man die Wartezeit schnell totschlagen. Zuhause in der Garage habe ich die Ladebox mit Schukostecker auf die mittlere Stromstärke von 8 Ampere eingestellt, um meine elektrischen Leitungen und Steckdosen nicht im kritischen Bereich von 16 Ampere zu beanspruchen. So konnte ich in zwölf Stunden 22 Kilowattstunden nachladen.

Foto: Jörg Trautmann Jörg Trautmann ist darauf gespannt, ob das Laden an einer etwas entfernten Ladestation von ihm als lästig empfunden wird.

Fahreindrücke

Neben meiner Person konnten in der ersten Woche weitere Fahrer den Ioniq Elektro testen. Was alle sofort angemerkt haben: In der Stadt braucht man kaum das Bremspedal, da der Wagen in der höchsten Rekuperationsstufe am stärksten beim Gaswegnehmen bremst, was nach einer kurzen Eingewöhnungszeit durchweg als positiv empfunden wurde. Auch der Start an der Ampel beziehungsweise der Spurwechsel machen bei diesem Fahrzeug sehr viel Spaß, da sofort das hohe Drehmoment anliegt. Hinzu kommt, dass sich der Ioniq Elektro sehr gut bei Landstraßentempo fahren lässt.

Die Wind- und Abrollgeräusche sind gering, das Fahrwerk straff, aber komfortabel ausgelegt. Die Lenkung ist leichtgängig, vermittelt aber guten Fahrbahnkontakt. Man hat das Gefühl, dass sich das Fahrzeug auf diesem Terrain sehr wohl fühlt. Auch auf der Autobahn fährt sich der Hyundai Ioniq Elektro sehr angenehm. Wegen der geringen Wind- und Abrollgeräusche ist man schneller auf Tempo 150, als es sich anfühlt. Natürlich mahnt dann die Verbrauchsanzeige, dieses Tempo nicht dauerhaft beizubehalten.

1/13 Jörg Trautmann ist technikaffiner Softwareentwickler und am Zusammenspiel aller Komponenten im alltäglichen Einsatz interessiert. Foto: Marcel Sommer

Das hat mich überrascht

Die Wintertauglichkeit dieses E-Autos: Ich bin bei Dunkelheit eine Strecke von 450 Kilometern mit Licht, hart arbeitenden Scheibenwischern und Heizung im Dauerschneegestöber mit einem Durchschnittsverbrauch von 14,5 kWh/100 km gefahren. Die Geschwindigkeit pendelte zwischen 80 und 110 Kilometer pro Stunde. Sehr angenehm ist der Tempomat mit der radargesteuerten Abstandsregelung. Eines meiner Highlights ist die zweigeteilte Heckscheibe. Der mittlere Spoiler ist so konstruiert, dass bei Regen oder Schnee ab etwa Tempo 80 ein derart starker Sog oberhalb des Spoilers aufgebaut wird, dass die Scheibe blitzblank geputzt wird. Der Heckscheibenwischer ist daher fast unnötig, da die obere Scheibe über den Rückspiegel eine perfekte freie Sicht zulässt. Das haben die Hyundai-Ingenieure sehr gut ausgetüftelt.

Das Kosten-Nutzenverhältnis kann ich nur als sehr gut bezeichnen. Da ich für den 4-wöchigen Testzeitraum einen Ladestromanbieter (EnBW-Aktion bis zum 28.2.2019, Anm.d.Red.) gefunden habe, der pro Ladevorgang 1 Euro für das Normalladen und 2 Euro für das Schnellladen kassiert, wird meine Erfahrung etwas die Statistik verfälschen, da ich so auf einen Preis von 50 Cent beziehungsweise 1 Euro pro 100 Kilometer komme. Mehr Effizienz geht nicht.

Die erste Woche mit dem Hyundai Ioniq Elektro in Zahlen