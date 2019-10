Hyundai HDC-6 Neptune Konzept eines Brennstoffzellenbus

Der koreanische Autobauer Hyundai will ins Segment der Elektrobusse einsteigen. In Atlanta soll mit der Studie HDC-6 Neptune ein erster Prototyp vorgestellt werden.

Seinen ersten Auftritt soll der Hyundai HDC-6 Neptune am 29. Oktober 2019 im Georgia World Congress Center in Atlanta haben. Der Reisebus setzt auf einen reinen Elektroantrieb, der seine Energie aus bordeigenen Brennstoffzellen beziehen soll. Der Brennstoffzellenantrieb wird dabei aus den bereits verfügbaren Xcient-Brennstoffzellen-Trucks abgeleitet.

Hyundai

Beim Design setzt Hyundai auf Art Deco-Elemente, wie sie in den 1930er Jahren bei Streamliner-Zügen zum Einsatz kam. Das Cockpit folgt dem Trend zu vielen Displays und wenigen Schaltern. So bekommt der Fahrer in einem Rahmen rund um die Windschutzscheibe verschiedenste Informationen angezeigt. Die Scheibe selbst wird für ein riesiges Headup-Display genutzt. Für eine Ruhephase kann der Beifahrersitz zur Liegefläche umgebaut werden.